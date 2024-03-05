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Рим потратил на поддержку Украины втрое больше официальной суммы, пишут СМИ
Рим потратил на поддержку Украины втрое больше официальной суммы, пишут СМИ - 05.03.2024, ПРАЙМ
Рим потратил на поддержку Украины втрое больше официальной суммы, пишут СМИ
Рим направил на военную поддержку Украины, включая поставки вооружений, 2,2 миллиарда евро, передает газета Il Foglio со ссылкой на полученные документы. | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T11:46+0300
2024-03-05T11:46+0300
2024-03-05T11:46+0300
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РИМ, 5 мар – ПРАЙМ. Рим направил на военную поддержку Украины, включая поставки вооружений, 2,2 миллиарда евро, передает газета Il Foglio со ссылкой на полученные документы."Официально на данный момент Италия потратила на военную помощь Украине 0,691 миллиарда евро. Однако эти данные не включают в себя секретные данные, и Il Foglio может сообщить об истинных масштабах военных обязательств Италии в отношении Украине. Цифра в три раза больше: 2,2 миллиарда евро, что совпадает с подаренной Украине техникой", - говорится в публикации.Кроме того, ранее немецкая газета Die Welt обвинила Италию в том, что та недостаточно помогает Киеву. По данным газеты, Рим направляет всего 0,7 миллиарда евро, что ставит его на 17-е место среди всех стран, оказывающих финансовую поддержку.Тем не менее, по объему финнасирования Италию обогнали только Великобритания и Германия, об этом сообщил министр обороны страны Гуидо Крозетто.Отмечается, что ранее в декабре 2023 года Италия согласовала последний пакет финансовой помощи Украине. Италия приняла уже восемь пакетов военной помощи, один из которых включал поставаку средств ПВО, в частности, зенитную систему Samp-T.
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италия, украина, помощь, новости
ИТАЛИЯ, УКРАИНА, помощь, Новости
Рим потратил на поддержку Украины втрое больше официальной суммы, пишут СМИ
Il Foglio: Рим потратил на поддержку Киева €2,2 млрд, втрое больше официально заявленного
РИМ, 5 мар – ПРАЙМ. Рим направил на военную поддержку Украины, включая поставки вооружений, 2,2 миллиарда евро, передает газета Il Foglio со ссылкой на полученные документы.
"Официально на данный момент Италия потратила на военную помощь Украине 0,691 миллиарда евро. Однако эти данные не включают в себя секретные данные, и Il Foglio может сообщить об истинных масштабах военных обязательств Италии в отношении Украине. Цифра в три раза больше: 2,2 миллиарда евро, что совпадает с подаренной Украине техникой", - говорится в публикации.
Кроме того, ранее немецкая газета Die Welt обвинила Италию в том, что та недостаточно помогает Киеву. По данным газеты, Рим направляет всего 0,7 миллиарда евро, что ставит его на 17-е место среди всех стран, оказывающих финансовую поддержку.
В Италии раскрыли тайны гарантий безопасности между Римом и Киевом
Тем не менее, по объему финнасирования Италию обогнали только Великобритания и Германия, об этом сообщил министр обороны страны Гуидо Крозетто.
Отмечается, что ранее в декабре 2023 года Италия согласовала последний пакет финансовой помощи Украине. Италия приняла уже восемь пакетов военной помощи, один из которых включал поставаку средств ПВО, в частности, зенитную систему Samp-T.