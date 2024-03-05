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Китай обнародовал план социально-экономического развития страны

Китай обнародовал план социально-экономического развития страны - 05.03.2024, ПРАЙМ

Китай обнародовал план социально-экономического развития страны

Темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) Китая в 2024 году составят около 5%, следует из обнародованного во вторник социально-экономического плана... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T06:29+0300

2024-03-05T06:29+0300

2024-03-05T06:54+0300

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ПЕКИН, 5 мар - ПРАЙМ. Темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) Китая в 2024 году составят около 5%, следует из обнародованного во вторник социально-экономического плана развития страны. "Рост ВВП Китая составит около 5%", - говорится в документе, опубликованном на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Отмечается, что такой целевой показатель обусловлен "необходимостью стимулирования занятости, увеличения доходов населения, предотвращения и устранения рисков, необходимостью соответствия этого показателя целям, намеченным в 14-й пятилетней программе, и задачам по осуществлению модернизации в целом, а также наличием потенциала экономического роста и соответствующих условий поддержки"."От нас требуется целеустремленность и предприимчивость. Достижение запланированных на текущий год показателей – это нелегкое дело, для их выполнения необходимо реализовывать комплекс целенаправленных мер, работать с удвоенным рвением и объединять силы всех сторон", - указано в тексте доклада.ВВП Китая по итогам 2023 года вырос на 5,2% по сравнению 2022 годом, что оказалось ниже официального прогноза в примерно 5%. Объем ВВП составил 126,058 триллиона юаней (17,698 триллиона долларов). Международный валютный фонд на фоне проблем на китайском рынке недвижимости и снижения внешнего спроса ожидает роста экономики Китая в 2024 году на уровне 4,6%, Еврокомиссия прогнозирует рост китайской экономики на 4,7%, при этом, согласно прогнозу международного рейтингового агентства Fitch Ratings, рост ВВП КНР в 2024 году слегка замедлится и составит 4,8%. ИНФЛЯЦИЯИнфляция в Китае в 2024 году составит примерно 3%, следует из доклада."Рост индекса потребительских цен (CPI) (основной показатель инфляции) предполагается на уровне примерно 3%", - говорится в документе, опубликованном на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).По итогам 2023 года инфляция в Китае составила 0,2%, хотя власти ожидали роста цен примерно на 3%. С февраля 2023 года инфляция в Китае не поднималась выше 1%. Нулевую инфляцию в стране фиксировали в июне и сентябре, а дефляцию - в июле, октябре и ноябре. В статбюро заявляли, что замедление роста CPI в годовом исчислении объясняется высокой базой в соответствующем периоде 2022 года.БЕЗРАБОТИЦАУровень зарегистрированной безработицы в Китае в 2024 году составит 5,5 процента."Уровень безработицы, рассчитанный на основе выборочных исследований в городах и поселках, составит приблизительно 5,5%", - говорится в документе.Уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам 2023 года снизился до 5,2%, хотя власти ожидали, что показатель составит около 5,5%.ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТАДефицит китайского бюджета в 2024 году составит 3% от ВВП."В 2024 году удельный вес финансового дефицита в ВВП планируется на уровне 3%", - говорится в документе.Отмечается, что общий объем дефицита составит 4,06 триллиона юаней (564,03 миллиарда долларов), что на 180 миллиардов юаней (25 миллиардов долларов) больше бюджетного показателя, запланированного в начале прошлого года.СТАБИЛЬНЫЙ КУРС ЮАНЯВласти Китая объявили, что будут сохранять стабильный курс китайского юаня на "рациональном и сбалансированном уровне" в 2024 году."Необходимо поддерживать общую стабильность курса китайского юаня на рациональном и сбалансированном уровне", - говорится в документе.РАЗВЕДКА ЭНЕРГОРЕСУРСОВВласти Китая объявили о необходимости активизации работ по разведке и разработке важных энергетических ресурсов и полезных ископаемых внутри страны в 2024 году."Необходимо интенсифицировать работу по обеспечению безопасности энергетических и других ресурсов, наращивать интенсивность в разведке и освоении месторождений нефти, газа и стратегически важных полезных ископаемых", - говорится в документе.ВЫПУСК ГОСОБЛИГАЦИЙКитай в 2024 году планирует выпустить специальные гособлигации на сумму 1 триллиона юаней (138,9 миллиарда долларов)."В 2024 году будут выпущены специальные гособлигации в размере 1 триллиона юаней (138,9 миллиарда долларов)", - говорится в докладе.Отмечается, что "для систематического решения проблемы с финансированием ряда важнейших проектов в процессе построения могущественной державы и возрождения китайской нации, с нынешнего года планируется в течение нескольких лет непрерывно выпускать сверхдолгосрочные специальные гособлигации, предназначенные для осуществления важнейших государственных стратегий и наращивания возможностей по обеспечению безопасности в ключевых сферах".ОБЕЩАНИЯ ВЛАСТЕЙВласти Китая обещают повышать жизнеспособность экономики и улучшать благосостояние народа, следует из доклада."Будем практически повышать жизнеспособность экономики, предотвращать и устранять различные риски, улучшать ожидания общества, закреплять и усиливать тенденцию к восстановлению и улучшению экономической ситуации", - говорится в документе.Отмечается, что Китай будет "непрерывно способствовать эффективному повышению качества экономики и рациональному росту ее объема, улучшать благосостояние населения, сохранять стабильность в обществе".ОТКРЫТОСТЬ МИРУКитай намерен расширять открытость внешнему миру и создавать новые преимущества в области международного экономического сотрудничества и конкуренции, говорится в докладе правительства КНР.Китай намерен в 2024 году "на высоком уровне расширять открытость внешнему миру, способствовать достижению взаимной выгоды и обоюдного выигрыша""Активно адаптируясь к международным торгово-экономическим правилам высокого стандарта, мы будем уверенно расширять открытость на институциональном уровне, повышать эффективность взаимодействия как внутренних, так и внешних рынков и ресурсов, стабилизировать общую ситуацию в сфере внешней торговли и иностранных инвестиций, создавать новые преимущества в области международного экономического сотрудничества и конкуренции", - говорится в документе.ИНДУСТРИЯ БУДУЩЕГОВласти Китая планируют в 2024 году разработать программу развития индустрий будущего, создать зоны развития этих индустрий, следует из доклада."Необходимо (в 2024 году - ред.) разработать программу развития индустрий будущего, открыть новые направления развития в таких областях, как квантовые технологии и науки о жизни, создать ряд передовых зон развития индустрий будущего", - говорится в документе.ПОЛИТИКА ИМПОРТАКитай в 2024 году намерен активно увеличивать импорт высококачественной продукции, а также усиливать кредитную поддержку экспорта и импорта.Китай в 2024 году намерен "способствовать стабилизации объема внешней торговли и повышению ее качественных показателей"."Следует усиливать кредитную поддержку экспорта и импорта, а также страховую поддержку экспортных кредитов, улучшать качество услуг в сфере трансграничных расчетов, управления валютными рисками, поддерживать усилия предприятий по проведению диверсификации рынка", - говорится в докладе.Вместе с тем указано, что Китай будет "содействовать здоровому развитию трансграничной электронной коммерции и других новых форм хозяйственной деятельности, оптимизировать размещение зарубежных складов, поддерживать модернизацию и повышение уровня торговли с переработкой, расширять торговлю промежуточными продуктами, "зеленую" торговлю и другие новые источники роста"."Необходимо активно увеличивать импорт высококачественной продукции. Повсеместно ввести в действие негативный список, регламентирующий развитие трансграничной торговли услугами, разработать политику в области инновационного развития торговли услугами и цифровой торговли", - говорится в документе.Общий объем внешней торговли Китай в долларовом эквиваленте за 2023 год достиг 5,93 триллиона долларов, что на 5% меньше, чем за предыдущий год. Экспорт Китая за отчетный период в годовом выражении снизился на 4,6% и составил 3,38 триллиона долларов, импорт упал на 5,5%, достигнув отметки в 2,55 триллиона.СФЕРА НЕДВИЖИМОСТИКитай в 2024 году должен принять меры по устранению поверхностных и глубинных причин возникновения рисков в сфере недвижимости."(Необходимо) принимать меры по одновременному устранению поверхностных и глубинных причин возникновения рисков в сфере недвижимости…", - говорится в докладе.В документе подчеркивается необходимость совершенствования политики в сфере недвижимости, предоставления равной поддержки девелоперским компаниям разных форм собственности, продвижения стабильного и здорового развития рынка недвижимости.Инвесторы в Китае и Гонконге обеспокоены ситуацией на рынке недвижимости. Так, кредитор крупного девелопера в Китае - Country Garden - ранее подал заявление о ликвидации в Верховный суд Гонконга из-за неуплаты долга в размере около 1,6 миллиарда гонконгских долларов (более 200 миллионов долларов США) с начисленными процентами. Первое слушание назначено на 17 мая.Кризис на китайском рынке недвижимости начался с банкротства застройщика Evergrande Group в результате рекордной задолженности. Кредиторы хотели взыскать с компании в общей сумме более 13 миллиардов долларов.СИТУАЦИЯ С ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИСитуация с финансовыми доходами и расходами в 2024 году в Китае остается серьезной, следует из обнародованного во вторник проекта бюджета."Говоря в целом, в 2024 году ситуация с финансовыми доходами и расходами все еще остается серьезной", - говорится в документе.Отмечается необходимость "понимать общую тенденцию развития и постоянно укреплять чувство уверенности", а также "иметь четкое представление об изменениях внутренней и внешней среды и сохранять трезвость ума, неуклонно фокусируя внимание на выполнении своих задач и оказывая надежную поддержку высококачественному развитию".СЕССИЯ ВСНПВторая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине во вторник, она продлится до 11 марта. В предстоящие семь дней почти 3 тысячи делегатов со всей страны заслушают доклад правительства о выполнении плана социально-экономического развития за 2023 год, заслушают и утвердят проект аналогичного плана на 2024-й и проект центрального и местных бюджетов на 2024 год, заслушают и примут доклады о работе Верховной народной прокуратуры, Верховного народного суда, а также доклад о работе постоянного комитета ВСНП, а также рассмотрят предложения Постоянного комитета ВСНП по проекту поправок к Закону об организации Госсовета КНР.

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