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СМИ узнало о подготовке изменений в системе налогообложения
СМИ узнало о подготовке изменений в системе налогообложения - 05.03.2024, ПРАЙМ
СМИ узнало о подготовке изменений в системе налогообложения
В правительстве России готовят изменения в шкале НДФЛ и ставки налога на прибыль, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники. | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T08:08+0300
2024-03-05T08:08+0300
2024-03-05T08:08+0300
правительство рф
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ндфл
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. В правительстве России готовят изменения в шкале НДФЛ и ставки налога на прибыль, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.Ранее президент Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию анонсировал переход к более справедливому налогообложению. Он предложил модернизировать фискальную систему для сокращения неравенства и выполнения общенациональных задач.В настоящее время, как отмечается в публикации, Минфин ведет работу над фискальными мерами, анонсированными главой государства.По данным издания, изменения в Налоговый кодекс могут разбить на несколько групп, включая работу над системой взимания НДФЛ и повышение налога на прибыль.Еще один блок изменений — налоговые льготы. По НДФЛ их смогут получить граждане с более низкими доходами, а по налогу на прибыль компании смогут претендовать на них в случае, если осуществляют капвложения.В экспертном сообществе сложились различные оценки макроэкономических последствий введения более справедливой системы налогообложения. Так, развитие прогрессивной шкалы может стимулировать сберегательную модель поведения у населения и снизить инфляционное давление. Эффект для ВВП, скорее всего, будет нейтральным, так как повышенные корпоративные налоги будут ограничивать инвестиции.
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правительство рф, минфин рф, ндфл
Правительство РФ, Минфин РФ, НДФЛ
СМИ узнало о подготовке изменений в системе налогообложения
"Ведомости": в правительстве готовят изменения в НДФЛ и налоге на прибыль
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ.
В правительстве России готовят изменения в шкале НДФЛ и ставки налога на прибыль, пишет газета "Ведомости"
со ссылкой на источники.
Ранее президент Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию анонсировал переход к более справедливому налогообложению. Он предложил модернизировать фискальную систему для сокращения неравенства и выполнения общенациональных задач.
В настоящее время, как отмечается в публикации, Минфин ведет работу над фискальными мерами, анонсированными главой государства.
Названы параметры "справедливого налога" на доходы богатых
По данным издания, изменения в Налоговый кодекс могут разбить на несколько групп, включая работу над системой взимания НДФЛ и повышение налога на прибыль.
Еще один блок изменений — налоговые льготы. По НДФЛ их смогут получить граждане с более низкими доходами, а по налогу на прибыль компании смогут претендовать на них в случае, если осуществляют капвложения.
В экспертном сообществе сложились различные оценки макроэкономических последствий введения более справедливой системы налогообложения. Так, развитие прогрессивной шкалы может стимулировать сберегательную модель поведения у населения и снизить инфляционное давление. Эффект для ВВП, скорее всего, будет нейтральным, так как повышенные корпоративные налоги будут ограничивать инвестиции.