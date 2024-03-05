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В России зафиксирован рекорд длительности рабочего дня - 05.03.2024, ПРАЙМ
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В России зафиксирован рекорд длительности рабочего дня
В России зафиксирован рекорд длительности рабочего дня - 05.03.2024, ПРАЙМ
В России зафиксирован рекорд длительности рабочего дня
Средняя продолжительность рабочего дня в России выросла до 7,17 часа в 2023 году, что является максимумом за 19 лет, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T07:39+0300
2024-03-05T07:39+0300
росстат
рынок труда
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Средняя продолжительность рабочего дня в России выросла до 7,17 часа в 2023 году, что является максимумом за 19 лет, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.При этом больше всех работают рыболовы, администраторы и медики.Как считают эксперты, рост продолжительности рабочего времени связан с дефицитом рабочей силы при низкой производительности труда, а также с высокой загрузкой производственных мощностей. При этом продолжительность рабочего дня варьируется в зависимости от отрасли.По сравнению с 2022 годом в 2023-м среднее время переработок в целом по рынку труда выросло на три процентных пункта — с 28 процентов сверх нормы рабочего времени до 31 процента, сообщили в исследовательском центре SuperJob.Рекорды по отработанным человеко-часам связаны с работой по совместительству многих сотрудников крупных предприятий, что является единственным ответом компаний на нехватку кадров.Рост продолжительности рабочего времени является естественным явлением для отраслей реального сектора экономики, где компании получили дополнительный импульс развития за счет госзаказа и переориентации цепочек поставок и сбыта, указывается в публикации.Эксперты указывают на обострение проблемы переработок, особенно учитывая неаккуратный учет сверхурочных часов.
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росстат, рынок труда
Росстат, рынок труда
07:39 05.03.2024
 
В России зафиксирован рекорд длительности рабочего дня

Росстат: продолжительность рабочего дня установила рекорд как минимум за 19 лет

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОфис фирмы
Офис фирмы - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Средняя продолжительность рабочего дня в России выросла до 7,17 часа в 2023 году, что является максимумом за 19 лет, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
При этом больше всех работают рыболовы, администраторы и медики.
Как считают эксперты, рост продолжительности рабочего времени связан с дефицитом рабочей силы при низкой производительности труда, а также с высокой загрузкой производственных мощностей. При этом продолжительность рабочего дня варьируется в зависимости от отрасли.
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По сравнению с 2022 годом в 2023-м среднее время переработок в целом по рынку труда выросло на три процентных пункта — с 28 процентов сверх нормы рабочего времени до 31 процента, сообщили в исследовательском центре SuperJob.
Рекорды по отработанным человеко-часам связаны с работой по совместительству многих сотрудников крупных предприятий, что является единственным ответом компаний на нехватку кадров.
Рост продолжительности рабочего времени является естественным явлением для отраслей реального сектора экономики, где компании получили дополнительный импульс развития за счет госзаказа и переориентации цепочек поставок и сбыта, указывается в публикации.
Эксперты указывают на обострение проблемы переработок, особенно учитывая неаккуратный учет сверхурочных часов.
 
Росстатрынок труда
 
 
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