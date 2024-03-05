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Эксперт прогнозирует создание платежной системы Турцией и Россией
Эксперт прогнозирует создание платежной системы Турцией и Россией - 05.03.2024, ПРАЙМ
Эксперт прогнозирует создание платежной системы Турцией и Россией
Турция и Россия могут создать альтернативную платежную систему после планируемой встречи президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, она рассчитана... | 05.03.2024, ПРАЙМ
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АНКАРА, 5 мар - ПРАЙМ. Турция и Россия могут создать альтернативную платежную систему после планируемой встречи президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, она рассчитана на преодоление американских санкций, заявил РИА Новости экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Турция ведёт подготовку к визиту президента РФ Владимира Путина, окончательная дата пока не определена, сообщил ранее агентству источник в администрации турецкого лидера. "Хотя проблемы в расчетах с Россией продолжаются, мы не ожидаем общего обвала экспорта, поскольку он не охватывает определенные сектора. Однако проблемы есть, особенно в таких областях, как производство запчастей для машиностроения и электроники. Мы слышали, что сектор, в котором нет проблем, - это в основном продовольствие, так говорят экспортеры, с которыми мы общаемся",- заявил собеседник агентства. По его словам, после планируемой встречи лидеров Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина и Эрдогана может быть создана платежная система, чтобы преодолеть американские санкции. "Здесь, в частности, ожидается, что два центральных банка договорятся о своей системе платежных переводов (своп)", - отметил он. Проблема с платежными переводами из России в Турции во многом сохраняется, продолжается интенсивная работа по ее урегулированию, заявил РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
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Эксперт прогнозирует создание платежной системы Турцией и Россией
Эксперт Эрчин: Турция и Россия могут создать платежную систему после встречи президентов
АНКАРА, 5 мар - ПРАЙМ. Турция и Россия могут создать альтернативную платежную систему после планируемой встречи президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, она рассчитана на преодоление американских санкций, заявил РИА Новости экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
Турция ведёт подготовку к визиту президента РФ Владимира Путина, окончательная дата пока не определена, сообщил ранее агентству источник в администрации турецкого лидера.
"Хотя проблемы в расчетах с Россией продолжаются, мы не ожидаем общего обвала экспорта, поскольку он не охватывает определенные сектора. Однако проблемы есть, особенно в таких областях, как производство запчастей для машиностроения и электроники. Мы слышали, что сектор, в котором нет проблем, - это в основном продовольствие, так говорят экспортеры, с которыми мы общаемся",- заявил собеседник агентства.
В Турции назвали западную блокаду банков на переводы из России жестокой
По его словам, после планируемой встречи лидеров Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина и Эрдогана может быть создана платежная система, чтобы преодолеть американские санкции.
"Здесь, в частности, ожидается, что два центральных банка договорятся о своей системе платежных переводов (своп)", - отметил он.
Проблема с платежными переводами из России в Турции во многом сохраняется, продолжается интенсивная работа по ее урегулированию, заявил РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов.
Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.