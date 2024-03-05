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СМИ прогнозируют победу Трампа на выборных собраниях в Северной Дакоте
СМИ прогнозируют победу Трампа на выборных собраниях в Северной Дакоте - 05.03.2024, ПРАЙМ
СМИ прогнозируют победу Трампа на выборных собраниях в Северной Дакоте
Экс-президент США Дональд Трамп одерживает победу над своей единственной соперницей экс-постпредом страны при ООН Никки Хейли за выдвижение кандидатом на... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T06:59+0300
2024-03-05T06:59+0300
2024-03-05T06:59+0300
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 5 мар - ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп одерживает победу над своей единственной соперницей экс-постпредом страны при ООН Никки Хейли за выдвижение кандидатом на президентские выборы от республиканцев на партийных выборных собраниях в Северной Дакоте, прогнозируют американские СМИ. Собрания в Северной Дакоте - последнее мероприятие перед "супервторником", когда предварительные выборы состоятся в 15 штатах. Победитель "кокусов" получит поддержку 29 делегатов на национальном съезде Республиканской партии, который объявит кандидата на выборах. По данным телеканалов NBC News, ABC News и газеты New York Times, Трамп побеждает в Северной Дакоте с результатом 84% голосов. До "супервторника" экс-президенту удалось одержать череду уверенных побед на праймериз и "кокусах", получив 244 делегата в свою корзину. У Хейли на счету 43 голоса, в том числе после уверенной победы в столичном округе Колумбия. Несмотря на отставание, она и ее спонсоры пока не оставляют борьбу. Во вторник определится судьба еще 854 делегатов. Всего кандидату для победы нужно набрать 1215 голосов на национальном съезде.
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сша, дональд трамп, республиканская партия
США, Дональд Трамп, Республиканская партия
СМИ прогнозируют победу Трампа на выборных собраниях в Северной Дакоте
СМИ: Трамп побеждает на выборных собраниях республиканцев в Северной Дакоте
ВАШИНГТОН, 5 мар - ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп одерживает победу над своей единственной соперницей экс-постпредом страны при ООН Никки Хейли за выдвижение кандидатом на президентские выборы от республиканцев на партийных выборных собраниях в Северной Дакоте, прогнозируют американские СМИ.
Собрания в Северной Дакоте - последнее мероприятие перед "супервторником", когда предварительные выборы состоятся в 15 штатах. Победитель "кокусов" получит поддержку 29 делегатов на национальном съезде Республиканской партии, который объявит кандидата на выборах.
По данным телеканалов NBC News, ABC News и газеты New York Times, Трамп побеждает в Северной Дакоте с результатом 84% голосов.
Хейли впервые обошла Трампа на праймериз
До "супервторника" экс-президенту удалось одержать череду уверенных побед на праймериз и "кокусах", получив 244 делегата в свою корзину. У Хейли на счету 43 голоса, в том числе после уверенной победы в столичном округе Колумбия. Несмотря на отставание, она и ее спонсоры пока не оставляют борьбу.
Во вторник определится судьба еще 854 делегатов. Всего кандидату для победы нужно набрать 1215 голосов на национальном съезде.