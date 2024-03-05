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Оценен потенциал дополнительных трудовых ресурсов в России

Оценен потенциал дополнительных трудовых ресурсов в России - 05.03.2024, ПРАЙМ

Оценен потенциал дополнительных трудовых ресурсов в России

Внутренний потенциал дополнительного предложения трудовых ресурсов в России оценивается в 7,5 миллиона человек, говорится в исследовании АКРА "Резервы... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T05:13+0300

2024-03-05T05:13+0300

2024-03-05T05:13+0300

рынок труда

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Внутренний потенциал дополнительного предложения трудовых ресурсов в России оценивается в 7,5 миллиона человек, говорится в исследовании АКРА "Резервы российского рынка труда". По последним данным Росстата, безработица в России в январе снизилась до 2,9%, вернувшись на исторический минимум. Впервые до нового исторического минимума безработица в России опустилась в октябре 2023 года и оставалась на нем и в ноябре, несколько увеличившись в декабре - до 3%. В целом безработица в России снижается с середины 2022 года. Аналитики АКРА пишут, подобные уровни безработицы в мире сейчас имеют от пяти до десяти стран, "в основном промышленно развитых и сильно зависящих от иммиграции". Кроме того, они отмечают, что выход на работу безработных - это фактически исчерпавший себя резерв. При этом они полагают, что у российского рынка труда имеются резервы, но заключаются они не в снижении уровня безработицы. Эксперты обращают внимание, что среди стран, имеющих схожие с РФ продолжительность периода получения образования и уровни смертности, в некоторых возрастных группах наблюдаются более высокие показатели занятости. "Если предположить, что Россия может достичь аналогичных показателей благодаря государственной политике, стимулирующим мерам, изменению институтов рынка труда в сторону большей гибкости трудовых отношений, то внутренние резервы рынка труда можно оценить в 7,5 миллиона человек. Из них около 1,5 миллиона человек - это молодежь, а почти 5 миллионов - люди старшего возраста", - пишут они. ОТКУДА РЕЗЕРВЫ Говоря о работе с внутренними резервами, аналитики АКРА выделяют такие направления, как стимулирование неполной, дистанционной и других гибких формы занятости, поддержка потенциальной рабочей силы и других желающих работать, а также занятость в старших возрастах. В частности, они обращают внимание, что есть три формальных критерия для попадания человека в число безработных: первый - отсутствие у него работы, второй - ее поиск в течение последнего месяца, третий - готовность выйти на работу в течение недели. "Несоответствие хотя бы одному из критериев, указанных под номерами два и три, приводит к тому, что в статистике человек не включается не только в число безработных, но и в состав рабочей силы... На данный момент это соотношение (людей, не имеющих работы, но желающих трудиться, к численности рабочей силы - ред.) составляет 6,9%, что более чем вдвое превышает последний опубликованный Росстатом уровень безработицы, рассчитанный по данным выборочных обследований, и на порядок выше уровня зарегистрированной безработицы (2,9 и 0,6% соответственно)", - поясняют авторы доклада. Однако они также указывают, что не все люди, которые не работают, но желают трудиться, могут перейти в состояние занятости в текущих условиях. "Причины этого различны: состояние здоровья, семейное положение, возраст, учеба, неадекватные современному рынку компетенции или условия труда, которые не соответствуют ожиданиям... Некоторые проблемы могли бы быть сняты, если бы более широкое распространение на рынке получили гибкие формы занятости (неполная, дистанционная, платформенная и т. д.)", - уверены в АКРА.

https://1prime.ru/20240228/845690901.html

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рынок труда