https://1prime.ru/20240306/846016743.html

Названа доля Латвии в российском экспорте российской

Названа доля Латвии в российском экспорте российской - 06.03.2024, ПРАЙМ

Названа доля Латвии в российском экспорте российской

Латвия по итогам 2023 года занимала менее 1% в российском агроэкспорте, при этом для нее это составляет 7% от всего импорта, следует из расчетов РИА Новости по... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T14:49+0300

2024-03-06T14:49+0300

2024-03-06T14:49+0300

россия

латвия

экспорт

агропродукция

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Латвия по итогам 2023 года занимала менее 1% в российском агроэкспорте, при этом для нее это составляет 7% от всего импорта, следует из расчетов РИА Новости по европейской и российской статистике. Правительство Латвии ранее в среду утвердило перечень продуктов, запрещенных к ввозу из России и Белоруссии, постановление вступит в силу с 8 марта. Латвия в прошлом году импортировала из России продовольствия на 385 миллионов долларов, что составляет лишь 0,9% от всей стоимости российского экспорта агропродукции по итогам прошлого года (43,1 миллиарда долларов). При этом российская доля в латвийском импорте более существенная - 7%. Главным образом поставлялись корма для животных - в прошлом году Латвия приобрела их на 172 миллиона долларов, что составило почти 36% от всего импорта страны. Значительную долю занимало и российское зерно - поставки составили 96 миллионов долларов, или 28% от всех закупок страны. Также большую долю в латвийском импорте занимают овощи (19%) и животные и растительные жиры и масла (11%).

https://1prime.ru/20240306/zerno-845986383.html

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россия, латвия, экспорт, агропродукция