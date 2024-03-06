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Названа доля Латвии в российском экспорте российской - 06.03.2024, ПРАЙМ
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Названа доля Латвии в российском экспорте российской
Названа доля Латвии в российском экспорте российской - 06.03.2024, ПРАЙМ
Названа доля Латвии в российском экспорте российской
Латвия по итогам 2023 года занимала менее 1% в российском агроэкспорте, при этом для нее это составляет 7% от всего импорта, следует из расчетов РИА Новости по... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T14:49+0300
2024-03-06T14:49+0300
россия
латвия
экспорт
агропродукция
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Латвия по итогам 2023 года занимала менее 1% в российском агроэкспорте, при этом для нее это составляет 7% от всего импорта, следует из расчетов РИА Новости по европейской и российской статистике. Правительство Латвии ранее в среду утвердило перечень продуктов, запрещенных к ввозу из России и Белоруссии, постановление вступит в силу с 8 марта. Латвия в прошлом году импортировала из России продовольствия на 385 миллионов долларов, что составляет лишь 0,9% от всей стоимости российского экспорта агропродукции по итогам прошлого года (43,1 миллиарда долларов). При этом российская доля в латвийском импорте более существенная - 7%. Главным образом поставлялись корма для животных - в прошлом году Латвия приобрела их на 172 миллиона долларов, что составило почти 36% от всего импорта страны. Значительную долю занимало и российское зерно - поставки составили 96 миллионов долларов, или 28% от всех закупок страны. Также большую долю в латвийском импорте занимают овощи (19%) и животные и растительные жиры и масла (11%).
https://1prime.ru/20240306/zerno-845986383.html
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россия, латвия, экспорт, агропродукция
РОССИЯ, ЛАТВИЯ, экспорт, агропродукция
14:49 06.03.2024
 
Названа доля Латвии в российском экспорте российской

Статистика: Латвия занимает менее процента в российском экспорте агропродукции

© Unsplash/Aleksas StanВид на Ригу, Латвия
Вид на Ригу, Латвия
© Unsplash/Aleksas Stan
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Латвия по итогам 2023 года занимала менее 1% в российском агроэкспорте, при этом для нее это составляет 7% от всего импорта, следует из расчетов РИА Новости по европейской и российской статистике.
Правительство Латвии ранее в среду утвердило перечень продуктов, запрещенных к ввозу из России и Белоруссии, постановление вступит в силу с 8 марта.
Латвия в прошлом году импортировала из России продовольствия на 385 миллионов долларов, что составляет лишь 0,9% от всей стоимости российского экспорта агропродукции по итогам прошлого года (43,1 миллиарда долларов).
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05:20
При этом российская доля в латвийском импорте более существенная - 7%. Главным образом поставлялись корма для животных - в прошлом году Латвия приобрела их на 172 миллиона долларов, что составило почти 36% от всего импорта страны. Значительную долю занимало и российское зерно - поставки составили 96 миллионов долларов, или 28% от всех закупок страны.
Также большую долю в латвийском импорте занимают овощи (19%) и животные и растительные жиры и масла (11%).
 
РОССИЯЛАТВИЯэкспортагропродукция
 
 
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