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В Киеве предупредили об экономическом ущербе для Варшавы

В Киеве предупредили об экономическом ущербе для Варшавы - 06.03.2024, ПРАЙМ

В Киеве предупредили об экономическом ущербе для Варшавы

Закрытие польско-украинской границы для товарооборота нанесет еще больший ущерб экономике Польши, чем украинской, поэтому Варшаве не следует идти на такой шаг,... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T16:28+0300

2024-03-06T16:28+0300

2024-03-06T16:28+0300

польша

украина

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Закрытие польско-украинской границы для товарооборота нанесет еще больший ущерб экономике Польши, чем украинской, поэтому Варшаве не следует идти на такой шаг, заявил агентству Франс Пресс замминистра экономики Украины Тарас Качка. Ранее польский премьер Дональд Туск заявил, что идет обсуждение возможности полного закрытия польско-украинской границы для товарооборота. "Качка предупредил, что заблокированная граница "нанесет ущерб польской экономике в той же степени, что и украинской, и даже хуже" из-за того, что Польша является хабом для вторичного экспорта", — процитировало агентство слова Качки, который также выразил мнение Украина может стать "решением" проблем, с которыми сталкиваются фермеры ЕС.Качка отметил, что польские фермеры находятся в "привилегированном" положении, так как наличие у них складских возможностей позволяет ждать несколько лет, прежде чем продать свою продукцию, в отличие от украинских экспортеров. Ранее издание Financial Times со ссылкой на Качку сообщило, что Киев готов принять ограничения на торговлю с Евросоюзом, чтобы разрядить политический спор с Варшавой. Соглашение о зоне свободной торговли Украины с ЕС вступило в действие 1 января 2016 года. Протест фермеров по всей Польше начался 9 февраля. Они перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://1prime.ru/20240229/poland-845739251.html

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польша, украина