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В Госдуме готовят законы об опеке над еще не рожденными больными детьми

В Госдуме готовят законы об опеке над еще не рожденными больными детьми - 07.03.2024, ПРАЙМ

В Госдуме готовят законы об опеке над еще не рожденными больными детьми

В Госдуме разрабатывают законопроекты о введении понятия паллиативного статуса плода для неизлечимо больных детей, которые еще не родились, но течение болезни... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T06:25+0300

2024-03-07T06:25+0300

2024-03-07T06:26+0300

россия

госдума

законопроект

дети

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. В Госдуме разрабатывают законопроекты о введении понятия паллиативного статуса плода для неизлечимо больных детей, которые еще не родились, но течение болезни которых можно облегчить, и перинатальной опеки государства над ними, включающей медицинскую и социальную поддержку, сообщила РИА Новости первый зампред комитета ГД по семье Татьяна Буцкая. "Мы готовим две законодательные инициативы. Во-первых, о введении понятия паллиативного статуса плода до рождения и, во-вторых, о введении перинатальной опеки", - сказала Буцкая. По ее словам, понятие паллиативного статуса вводится для случаев, когда беременность уже случилась, но в какой-то момент женщине сообщили, что плод имеет то или иное генетическое или врожденное заболевание, и ребенок родится больной или даже не выживет. "Есть даже такое показание для прерывания беременности, как "по показаниям плода". При этом существуют тысячи случаев, когда диагноз ошибался. Например, по данным хосписа "Дом с Маяком", 21 ребенок из 103 вышел из паллиативного статуса. В узи и скринингах может быть ошибка, поэтому, принимая паллиативный статус плода до рождения, мы даем такому ребенку шанс выжить, а маме мы даем возможность сохранить здоровье, как репродуктивное, так и психологическое. Надо понимать, что такие диагнозы ставятся на поздних сроках, когда само прерывание беременности может самым негативных образом сказаться на здоровье и психике женщины", - пояснила Буцкая. Введение перинатальной опеки необходимо для случаев, когда имеется паллиативный статус плода до рождения, а еще в ситуации беременности после изнасилования, что тоже является показанием к аборту, когда женщина говорит, что точно не сможет ребенка растить, но и аборт не может сделать, потому что не может прервать зародившуюся жизнь, объяснила парламентарий. "Этим женщинам мы даем шанс на то, чтобы они доносили беременность и родили. Им будет гарантирована медицинская, юридическая, психологическая, медикаментозная, социальная поддержка. При этом в любой момент женщина сможет сказать, что передумала и оставить ребенка", - заключила Буцкая.

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россия, госдума, законопроект, дети