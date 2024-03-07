https://1prime.ru/20240307/846039902.html

Товарооборот Китая и России увеличился на 9,3%, передает таможня КНР

Товарооборот Китая и России увеличился на 9,3%, передает таможня КНР - 07.03.2024, ПРАЙМ

Товарооборот Китая и России увеличился на 9,3%, передает таможня КНР

Товарооборот Китая и России за январь-февраль 2024 года вырос на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 37,01 миллиарда долларов,... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T06:50+0300

2024-03-07T06:50+0300

2024-03-07T06:51+0300

россия

товарооборот

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и России за январь-февраль 2024 года вырос на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 37,01 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР. Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 16,808 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составил 12,5%, поставки из РФ в КНР выросли на 6,7%, составив 20,202 миллиарда долларов. Товарооборот Китая и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.

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россия, товарооборот