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Товарооборот Китая и России увеличился на 9,3%, передает таможня КНР - 07.03.2024, ПРАЙМ
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Товарооборот Китая и России увеличился на 9,3%, передает таможня КНР
Товарооборот Китая и России увеличился на 9,3%, передает таможня КНР - 07.03.2024, ПРАЙМ
Товарооборот Китая и России увеличился на 9,3%, передает таможня КНР
Товарооборот Китая и России за январь-февраль 2024 года вырос на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 37,01 миллиарда долларов,... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T06:50+0300
2024-03-07T06:51+0300
россия
товарооборот
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и России за январь-февраль 2024 года вырос на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 37,01 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР. Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 16,808 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составил 12,5%, поставки из РФ в КНР выросли на 6,7%, составив 20,202 миллиарда долларов. Товарооборот Китая и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.
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россия, товарооборот
РОССИЯ, товарооборот
06:50 07.03.2024 (обновлено: 06:51 07.03.2024)
 
Товарооборот Китая и России увеличился на 9,3%, передает таможня КНР

Таможня: товарооборот КНР и РФ за январь-февраль вырос на 9,3% до $37,01 млрд

© Коллаж РИА Новости" Россия - Китай
 Россия - Китай - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© Коллаж РИА Новости
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и России за январь-февраль 2024 года вырос на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 37,01 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР.
Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 16,808 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составил 12,5%, поставки из РФ в КНР выросли на 6,7%, составив 20,202 миллиарда долларов.
РФ КИТАЙ - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
Глава МИД Китая Ван И оценил отношения с Россией
05:39
Товарооборот Китая и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.
 
РОССИЯтоварооборот
 
 
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