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В Китае призвали не рассматривать расширение БРИКС как вызов

В Китае призвали не рассматривать расширение БРИКС как вызов - 07.03.2024, ПРАЙМ

В Китае призвали не рассматривать расширение БРИКС как вызов

Расширение БРИКС не следует рассматривать как вызов, заявил в четверг глава МИД КНР Ван И. | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T08:13+0300

2024-03-07T08:13+0300

2024-03-07T08:13+0300

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ПЕКИН, 7 мар - ПРАЙМ. Расширение БРИКС не следует рассматривать как вызов, заявил в четверг глава МИД КНР Ван И. "Развитие и укрепление стран БРИКС — это укрепление сил по поддержанию мира и расширение мирового фронта справедливости, это не следует рассматривать как вызов", — сказал он в ходе ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР). По его словам, в более широком смысле расширение БРИКС является проявлением коллективного подъема Глобального Юга и ускорения процесса по укреплению многополярности мира. Глава МИД Китая отметил, что Глобальный Юг больше не является "молчаливым большинством", он стал ключевой силой в трансформации международного порядка и надеждой на перемены. Ван И добавил, что Китай поддерживает РФ в проведении саммита БРИКС, который станет первым после расширения объединения. БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.После вступления всех приглашенных государств состав БРИКС расширится до десяти стран. Население организации составит 3,6 миллиарда человек - почти 50 процентов от общемирового, а также более 40 процентов мировой добычи нефть и около 25 процентов мирового экспорта товаров.В феврале о планах присоединиться к БРИКС говорил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Каракас еще в прошлом году заявлял, что стремится войти в организацию. По мнению Мадуро, Венесуэла может стать новым членом БРИКС осенью 2024 года.

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китай, брикс