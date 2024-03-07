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В Китае призвали не рассматривать расширение БРИКС как вызов - 07.03.2024, ПРАЙМ
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В Китае призвали не рассматривать расширение БРИКС как вызов
В Китае призвали не рассматривать расширение БРИКС как вызов - 07.03.2024, ПРАЙМ
В Китае призвали не рассматривать расширение БРИКС как вызов
Расширение БРИКС не следует рассматривать как вызов, заявил в четверг глава МИД КНР Ван И. | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T08:13+0300
2024-03-07T08:13+0300
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ПЕКИН, 7 мар - ПРАЙМ. Расширение БРИКС не следует рассматривать как вызов, заявил в четверг глава МИД КНР Ван И. "Развитие и укрепление стран БРИКС — это укрепление сил по поддержанию мира и расширение мирового фронта справедливости, это не следует рассматривать как вызов", — сказал он в ходе ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР). По его словам, в более широком смысле расширение БРИКС является проявлением коллективного подъема Глобального Юга и ускорения процесса по укреплению многополярности мира. Глава МИД Китая отметил, что Глобальный Юг больше не является "молчаливым большинством", он стал ключевой силой в трансформации международного порядка и надеждой на перемены. Ван И добавил, что Китай поддерживает РФ в проведении саммита БРИКС, который станет первым после расширения объединения. БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.После вступления всех приглашенных государств состав БРИКС расширится до десяти стран. Население организации составит 3,6 миллиарда человек - почти 50 процентов от общемирового, а также более 40 процентов мировой добычи нефть и около 25 процентов мирового экспорта товаров.В феврале о планах присоединиться к БРИКС говорил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Каракас еще в прошлом году заявлял, что стремится войти в организацию. По мнению Мадуро, Венесуэла может стать новым членом БРИКС осенью 2024 года.
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китай, брикс
КИТАЙ, БРИКС
08:13 07.03.2024
 
В Китае призвали не рассматривать расширение БРИКС как вызов

Ван И: расширение БРИКС является проявлением коллективного подъема Глобального Юга

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип саммита БРИКС в ЮАР
Логотип саммита БРИКС в ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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ПЕКИН, 7 мар - ПРАЙМ. Расширение БРИКС не следует рассматривать как вызов, заявил в четверг глава МИД КНР Ван И.
"Развитие и укрепление стран БРИКС — это укрепление сил по поддержанию мира и расширение мирового фронта справедливости, это не следует рассматривать как вызов", — сказал он в ходе ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР).
По его словам, в более широком смысле расширение БРИКС является проявлением коллективного подъема Глобального Юга и ускорения процесса по укреплению многополярности мира.
Глава МИД Китая отметил, что Глобальный Юг больше не является "молчаливым большинством", он стал ключевой силой в трансформации международного порядка и надеждой на перемены.
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Ван И добавил, что Китай поддерживает РФ в проведении саммита БРИКС, который станет первым после расширения объединения.
БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.
После вступления всех приглашенных государств состав БРИКС расширится до десяти стран. Население организации составит 3,6 миллиарда человек - почти 50 процентов от общемирового, а также более 40 процентов мировой добычи нефть и около 25 процентов мирового экспорта товаров.
В феврале о планах присоединиться к БРИКС говорил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Каракас еще в прошлом году заявлял, что стремится войти в организацию. По мнению Мадуро, Венесуэла может стать новым членом БРИКС осенью 2024 года.
 
КИТАЙБРИКС
 
 
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