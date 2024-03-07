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"Газпром" потребовал через суд деньги с Europol Gaz, Orlen и Ernst & Young
"Газпром" потребовал через суд деньги с Europol Gaz, Orlen и Ernst & Young - 07.03.2024, ПРАЙМ
"Газпром" потребовал через суд деньги с Europol Gaz, Orlen и Ernst & Young
ПАО "Газпром" просит арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскать с компании Europol Gaz (оператор польского участка газопровода "Ямал –... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T09:55+0300
2024-03-07T09:55+0300
2024-03-07T10:14+0300
газпром
суд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар – ПРАЙМ. ПАО "Газпром" просит арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскать с компании Europol Gaz (оператор польского участка газопровода "Ямал – Европа"), а также концерна Orlen и аудиторов Ernst and Young более 900 миллионов долларов, следует из материалов дела."(Иск заявлен) о взыскании 710 000 000,00 долларов США, 886 386 056,71 польских злотых (около 223 миллионов долларов по текущему курсу – ред.)", – говорится в определении суда о назначении дела к разбирательству.Слушания назначены на 10 апреля. Ответчиками по иску "Газпрома" выступают компании Europol Gaz, Orlen, а также Ernst and Young Global Limited и Ernst and Young sp z o. o. Corporate Finance.В октябре арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области назначил компании Europol Gaz взыскание в размере около 1,5 миллиарда долларов в пользу компании "Газпром экспорт" в случае нарушения судебного запрета на продолжение разбирательства с газовым концерном в арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.Вице-премьер, министр государственных активов Польши Яцек Сасин в мае сообщал, что компания Europol Gaz через арбитраж при Торговой палате Стокгольма требует с компании "Газпром" почти 6 миллиардов злотых непогашенной задолженности за транспортировку газа. По его словам, задолженность возникла в 2010 году и не была истребована при условии, что российская компания будет транспортировать газ по системе Europol Gaz до 2045 года.Также министр заявлял, что заявление об арбитраже также относится к "упущенной прибыли Europol Gaz, через который в настоящее время не транспортируется российский газ". По его словам, речь идет о сумме свыше 5 миллиардов злотых (около 1,2 миллиарда долларов) в дополнение к вышеозначенной задолженности.Польский концерн Orlen сообщил в октябре прошлого года, что власти передают ему всю польскую часть газопровода "Ямал - Европа" в управление вместе с "замороженной" долей "Газпрома". Доля "Газпрома" в 48% в Europol Gaz S.A. – газотранспортном совместном предприятии, операторе польского участка газопровода – таким образом переходит на баланс самой Europol Gaz S.A., а эта вся компания - под контроль Orlen.Еще в апреле 2022 года власти Польши внесли "Газпром" в санкционный список, активы компании были заморожены. В ответ власти РФ ввели ограничительные меры против Europol Gaz S.A, "Газпром" прекратил поставки по "Ямалу – Европе". Затем, в ноябре, польские власти ввели внешнее управление в отношении доли "Газпрома" в Europol Gaz S.A.
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ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПРАЙМ
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газпром, суд, europol gaz, orlen, ernst & young
Газпром, суд, EuRoPol GAZ, Orlen, Ernst & Young
"Газпром" потребовал через суд деньги с Europol Gaz, Orlen и Ernst & Young
"Газпром" попросил суд взыскать с Europol Gaz, Orlen и Ernst and Young более $900 млн
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар – ПРАЙМ. ПАО "Газпром" просит арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскать с компании Europol Gaz (оператор польского участка газопровода "Ямал – Европа"), а также концерна Orlen и аудиторов Ernst and Young более 900 миллионов долларов, следует из материалов дела.
"(Иск заявлен) о взыскании 710 000 000,00 долларов США, 886 386 056,71 польских злотых (около 223 миллионов долларов по текущему курсу – ред.)", – говорится в определении суда о назначении дела к разбирательству.
Слушания назначены на 10 апреля. Ответчиками по иску "Газпрома" выступают компании Europol Gaz, Orlen, а также Ernst and Young Global Limited и Ernst and Young sp z o. o. Corporate Finance.
В октябре арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области назначил компании Europol Gaz взыскание в размере около 1,5 миллиарда долларов в пользу компании "Газпром экспорт" в случае нарушения судебного запрета на продолжение разбирательства с газовым концерном в арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.
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Вице-премьер, министр государственных активов Польши Яцек Сасин в мае сообщал, что компания Europol Gaz через арбитраж при Торговой палате Стокгольма требует с компании "Газпром" почти 6 миллиардов злотых непогашенной задолженности за транспортировку газа. По его словам, задолженность возникла в 2010 году и не была истребована при условии, что российская компания будет транспортировать газ по системе Europol Gaz до 2045 года.
Также министр заявлял, что заявление об арбитраже также относится к "упущенной прибыли Europol Gaz, через который в настоящее время не транспортируется российский газ". По его словам, речь идет о сумме свыше 5 миллиардов злотых (около 1,2 миллиарда долларов) в дополнение к вышеозначенной задолженности.
Польский концерн Orlen сообщил в октябре прошлого года, что власти передают ему всю польскую часть газопровода "Ямал - Европа" в управление вместе с "замороженной" долей "Газпрома". Доля "Газпрома" в 48% в Europol Gaz S.A. – газотранспортном совместном предприятии, операторе польского участка газопровода – таким образом переходит на баланс самой Europol Gaz S.A., а эта вся компания - под контроль Orlen.
Еще в апреле 2022 года власти Польши внесли "Газпром" в санкционный список, активы компании были заморожены. В ответ власти РФ ввели ограничительные меры против Europol Gaz S.A, "Газпром" прекратил поставки по "Ямалу – Европе". Затем, в ноябре, польские власти ввели внешнее управление в отношении доли "Газпрома" в Europol Gaz S.A.