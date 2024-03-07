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Байден хочет увеличить расходы Пентагона, пишут СМИ

Байден хочет увеличить расходы Пентагона, пишут СМИ - 07.03.2024, ПРАЙМ

Байден хочет увеличить расходы Пентагона, пишут СМИ

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена намерена запросить у конгресса увеличение оборонных расходов в новом финансовом году на 1 процент почти... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T09:32+0300

2024-03-07T09:32+0300

2024-03-07T09:32+0300

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена намерена запросить у конгресса увеличение оборонных расходов в новом финансовом году на 1 процент почти до 850 миллиардов долларов, передает агентство Bloomberg.Согласно изданию, на фоне увеличения объема оборонных расходов предусматривается сокращение трат на истребители F-35 и многоцелевые атомные подводные лодки класса "Вирджиния"."Администрация Байдена запросит рост расходов на оборону на 1% до 849,8 миллиарда долларов в 2025-м финансовом году", - сказано в тексте публикации.В Bloomberg отметили, что количество закупаемых F-35 будет сокращено с 83 до 70, а контракты на строительство подводных лодок будут заключены на шесть лодок, а не семь. Кроме того, подрядчики по строительству кораблей класса "Вирджиния" - компании General Dynamics Corp. и HII - отстают от графика строительства уже законтрактованных подлодок.Таким образом, расходы на оборону США в следующем финансовом году окажутся на десять миллиардов долларов меньше, чем ожидалось.Министерство обороны и так находится в сложном положении, поскольку Конгресс еще не утвердил расходную часть бюджета на этот финансовый год, который начался 1 октября, и не одобрил дополнительный законопроект по национальной безопасности, говорится в публикации.В издании отметили, что сумма расходов не будет направлена на программы ядерных вооружений, которые организует Минэнерго Соединенных Штатов.

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сша, пентагон, оборона, расходы, новости