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В ФНПР объяснили различия в зарплатах женщин и мужчин - 08.03.2024, ПРАЙМ
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В ФНПР объяснили различия в зарплатах женщин и мужчин
В ФНПР объяснили различия в зарплатах женщин и мужчин - 08.03.2024, ПРАЙМ
В ФНПР объяснили различия в зарплатах женщин и мужчин
Зарплаты мужчин и женщин отличаются, поскольку со снижением оплаты первые увольняются, а вторые нанимаются на их место с меньшей зарплатой, чтобы не уезжать от... | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T10:12+0300
2024-03-08T10:12+0300
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Зарплаты мужчин и женщин отличаются, поскольку со снижением оплаты первые увольняются, а вторые нанимаются на их место с меньшей зарплатой, чтобы не уезжать от семьи на заработки, рассказал РИА Новости заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков. "Сейчас все равно цифра этого разрыва (в зарплатах мужчин и женщин - ред.) пляшет примерно в 30%, но это не потому, что на одной и той же должности мужчинам и женщинам платят разную зарплату. А это связано скорее с тем, что ряд отраслей становится феминизированным. То есть раньше работали мужчины, потом в этих отраслях уменьшилось количество денег и возможностей платить нормальную заработную плату, и поэтому мужчины оттуда ушли. И начали более активно приходить женщины, соглашающиеся на более низкий уровень оплаты труда", - объяснил Шершуков. В качестве примера он привел лесную отрасль и метеорологов. "Проблема в основном связана с недостатком финансирования, зарплаты платят "нищенские". Женщины соглашаются на меньшую оплату труда, поскольку в отличие от мужчин не могут оставить семью, детей и уехать на заработки или на вахту", - считает Шершуков. Он отметил, что сегодня пока еще сложно оценить изменения, произошедшие в России после принятия национальной стратегии в интересах женщин в 2022 году. Однако внимания к "женской" теме стало больше и за счет этого документа.
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мужчины, женщины, зарплата
мужчины, женщины, зарплата
10:12 08.03.2024
 
В ФНПР объяснили различия в зарплатах женщин и мужчин

ФНПР: женщины соглашаются работать за меньшую зарплату, чем мужчины, чтобы быть с семьей

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
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© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Зарплаты мужчин и женщин отличаются, поскольку со снижением оплаты первые увольняются, а вторые нанимаются на их место с меньшей зарплатой, чтобы не уезжать от семьи на заработки, рассказал РИА Новости заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.
"Сейчас все равно цифра этого разрыва (в зарплатах мужчин и женщин - ред.) пляшет примерно в 30%, но это не потому, что на одной и той же должности мужчинам и женщинам платят разную зарплату. А это связано скорее с тем, что ряд отраслей становится феминизированным. То есть раньше работали мужчины, потом в этих отраслях уменьшилось количество денег и возможностей платить нормальную заработную плату, и поэтому мужчины оттуда ушли. И начали более активно приходить женщины, соглашающиеся на более низкий уровень оплаты труда", - объяснил Шершуков.
В качестве примера он привел лесную отрасль и метеорологов. "Проблема в основном связана с недостатком финансирования, зарплаты платят "нищенские". Женщины соглашаются на меньшую оплату труда, поскольку в отличие от мужчин не могут оставить семью, детей и уехать на заработки или на вахту", - считает Шершуков.
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Он отметил, что сегодня пока еще сложно оценить изменения, произошедшие в России после принятия национальной стратегии в интересах женщин в 2022 году. Однако внимания к "женской" теме стало больше и за счет этого документа.
 
мужчиныженщинызарплата
 
 
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