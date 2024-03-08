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Эксперты рассказали о зарплатных ожиданиях женщин и мужчин

Эксперты рассказали о зарплатных ожиданиях женщин и мужчин - 08.03.2024, ПРАЙМ

Эксперты рассказали о зарплатных ожиданиях женщин и мужчин

Работодатели на 45% чаще приглашали на собеседования женщин в 2023 году, при этом их зарплатные ожидания оказались ниже мужских в среднем почти на 23 тысячи... | 08.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-08T11:25+0300

2024-03-08T11:25+0300

2024-03-08T11:25+0300

зарплата

мужчины

женщины

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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Работодатели на 45% чаще приглашали на собеседования женщин в 2023 году, при этом их зарплатные ожидания оказались ниже мужских в среднем почти на 23 тысячи рублей, что связано с гендерными стереотипами, свидетельствуют данные сервиса Headhunter и мнение экспертов, собранные РИА Новости. "Число приглашений, отправленных работодателями женщинам (в прошлом году - ред.), на 45% превысило приглашения мужчин (71 миллион и 49 миллионов соответственно). Темпы прироста приглашений также были выше в отношении женщин: на 33% больше женщинам по сравнению с 2022 годом, и на 22% больше мужчинам", - говорится в сообщении. Главный эксперт Headhunter по рынку труда Наталья Данина отметила, что работодатели чаще приглашали на собеседования женщин, чем мужчин в возрасте 19-35 лет - на 13,5 миллиона больше приглашений, и на 4,8 миллиона больше в возрасте 31-40 лет. Гендерный баланс был достигнут среди 51-60-летних соискателей - работодатели предложили пройти собеседование по двум миллионам мужчин и женщин. "Фундаментальный фокус на приглашения женщин работодатели сохраняют на позиции в HR (90% доля приглашений женщин), в бухгалтерии (87%), в сферах науки и образования (87%). На позиции высшего менеджмента женщин стали приглашать в два раза чаще, чем в 2022 году, в консалтинг – на 64% чаще, в сельское хозяйство – на 50%, в IT – на 42%, на рабочие и производственные позиции – на треть чаще", - уточнила эксперт. РАЗНИЦА В ЗАРПЛАТНЫХ ОЖИДАНИЯХ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН Женщины склонны к занижению своих зарплатных ожиданий, сообщила Данина. В прошлом году они просили зарплату на 22,5 тысячи рублей меньше, чем мужчины – медиана зарплатных ожиданий у женщин 51,5 тысячи рублей против 74 тысяч рублей у мужчин. Самый существенный разрыв в 38 тысяч характерен для женщин в возрасте от 41-50 лет - 61,2 тысячи против 99,2 тысячи у мужчин в том же возрасте. Самый минимальный разрыв в пять тысяч у женщин 14-18 лет. Однако на управленческих позициях они запрашивают в среднем на пять тысяч рублей больше. "В России основными причинами разрыва в зарплатных ожиданиях среди мужчин и женщин остаются выбор женщинами менее оплачиваемой сферы деятельности, меньший процент женщин среди руководителей из-за гендерных стереотипов про женщин-руководителей и меньших амбиций на карьерный рост, а также перерыв в карьере из-за декретного отпуска", – считает директор по аналитике, Data Science и исследованиям сервиса "Работа.ру" Елена Артемьева. При этом руководитель управления талантами в онлайн-школе английского языка Skyeng Ирина Абдулова подчеркнула, что зарплатные ожидания женщин зависят не от пола, а от понимания уровня своих навыков и знаний. В сфере онлайн-образования размер вознаграждения определяется компетенциями, уровнем должности, а также медианной зарплатой на рынке по этой позиции. Об этом же, но в сфере коммуникаций и медиа, заявила генеральный директор агентства КРОС Екатерина Мовсесян. РАЗНИЦА В ЗАРПЛАТАХ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН "Самая существенная разница (в зарплатах - ред.) не в пользу женщин в сферах добычи сырья (57,5 тысячи рублей), консалтинга (47,8 тысячи рублей), сельского хозяйства (41 тысяча рублей), медицины (36,4 тысячи рублей) и IT (35,3 тысячи рублей). Минимальная разница – в строительстве (1,5 тысячи рублей) и искусстве, развлечениях, массмедиа (2,5 тысячи рублей)", - свидетельствуют данные Headhunter. Согласно опросу сервиса "Работа.ру", в котором поучаствовали более 3,5 тысячи человек старше 18 лет, 50% россиян уверены, что сокращению разрыва в зарплатах мужчин и женщин способствует изменение ситуации на уровне восприятия и оценки потенциала женщин со стороны обоих полов. Ещё 37% добавляют появление удаленной занятости, которая позволяет не делать больших перерывов в карьере, а 27% отмечают увеличение количества инструментов для решения бытовых вопросов и воспитания детей.

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зарплата, мужчины, женщины