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В России отрицают владение чешским алкозаводом, сообщает СМИ - 08.03.2024, ПРАЙМ
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В России отрицают владение чешским алкозаводом, сообщает СМИ
В России отрицают владение чешским алкозаводом, сообщает СМИ - 08.03.2024, ПРАЙМ
В России отрицают владение чешским алкозаводом, сообщает СМИ
Чешский ликероводочный завод Fruko-Shulz перешел от компании из РФ в собственность местных владельцев, заявил директор предприятия Йозеф Неедлы, в российской... | 08.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-08T19:15+0300
2024-03-08T19:15+0300
чехия
покупка
завод
алкоголь
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Чешский ликероводочный завод Fruko-Shulz перешел от компании из РФ в собственность местных владельцев, заявил директор предприятия Йозеф Неедлы, в российской группе акционеров свое отношение к предприятию отрицают. "Чешский экономический холдинг стал новым владельцем ликероводочного завода Fruko-Shulz, расположенного в городе Йиндржихув-Градец. Он заменил группу российских акционеров", - говорится в сообщении информагентства ЧТК со ссылкой на слова Неедлы. По данным ЧТК, новые собственники теперь владеют 100% акций предприятия. Как рассказал агентству сам Неедлы, он не ожидает серьезных изменений в работе завода при новом владельце. В ноябре 2023 года ЧТК утверждало, что заводом Fruko-Shulz владела российская компания Ladoga, которая решила его продать в связи с вызванными конфликтом на Украине потерями контрактов. Однако в том же месяце в самой Ladoga заявили РИА Новости, что никогда не владели предприятием и не имеют собственности в Чехии. В 2022 году завод Fruko-Schulz произвел 3,18 миллиона литров спиртных напитков, что на 9% меньше, чем годом ранее. Почти 27% этого объема было отправлено на экспорт. Главными потребителями продукции чешского предприятия являются Россия, на которую пришлось 64,6% объема экспорта, далее идут Словакия, Китай, Болгария и Тайвань. В целом в 2022 году фирма экспортировала алкоголь в 31 страну.
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чехия, покупка, завод, алкоголь
ЧЕХИЯ, покупка, завод, алкоголь
19:15 08.03.2024
 
В России отрицают владение чешским алкозаводом, сообщает СМИ

ЧТК: Ladoga отрицает владение чешским заводом Fruko-Shulz, который купил местный бизнес

© fotolia.com / Kristina Afanasyeva#Флаг Чехии
#Флаг Чехии - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Чешский ликероводочный завод Fruko-Shulz перешел от компании из РФ в собственность местных владельцев, заявил директор предприятия Йозеф Неедлы, в российской группе акционеров свое отношение к предприятию отрицают.
"Чешский экономический холдинг стал новым владельцем ликероводочного завода Fruko-Shulz, расположенного в городе Йиндржихув-Градец. Он заменил группу российских акционеров", - говорится в сообщении информагентства ЧТК со ссылкой на слова Неедлы.
По данным ЧТК, новые собственники теперь владеют 100% акций предприятия. Как рассказал агентству сам Неедлы, он не ожидает серьезных изменений в работе завода при новом владельце.
В ноябре 2023 года ЧТК утверждало, что заводом Fruko-Shulz владела российская компания Ladoga, которая решила его продать в связи с вызванными конфликтом на Украине потерями контрактов. Однако в том же месяце в самой Ladoga заявили РИА Новости, что никогда не владели предприятием и не имеют собственности в Чехии.
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В 2022 году завод Fruko-Schulz произвел 3,18 миллиона литров спиртных напитков, что на 9% меньше, чем годом ранее. Почти 27% этого объема было отправлено на экспорт. Главными потребителями продукции чешского предприятия являются Россия, на которую пришлось 64,6% объема экспорта, далее идут Словакия, Китай, Болгария и Тайвань. В целом в 2022 году фирма экспортировала алкоголь в 31 страну.
 
ЧЕХИЯпокупказаводалкоголь
 
 
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