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Россиянам рассказали, как законно увеличить площадь земельного участка

Россиянам рассказали, как законно увеличить площадь земельного участка - 09.03.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, как законно увеличить площадь земельного участка

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов назвал РИА Новости способы законного увеличения площади земельного участка. | 09.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-09T10:10+0300

2024-03-09T10:10+0300

2024-03-09T10:10+0300

россия

земельный участок

дача

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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов назвал РИА Новости способы законного увеличения площади земельного участка. По его словам, сделать принадлежащий на праве собственности земельный участок больше можно путем уточнения сведений о нем в ЕГРН, а также присоединив к нему расположенные рядом земли в порядке перераспределения. Он отметил, что речь идет не об изменении фактической площади участка, а об уточнении сведений о нем в ЕГРН. Он пояснил, что в ходе выявления кадастровых ошибок, уточнения границ участка либо во время проведения иных кадастровых работ нередко выясняется, что фактическая площадь используемой земли гораздо больше, чем указано в свидетельстве о праве собственности, такие излишки можно официально оформить в собственность и уточнить площадь земельного участка в ЕГРН. "Таким способом можно увеличить участок на 10% от площади, поскольку это считается допустимой погрешностью при проведении кадастровых работ", — сказал он. Гаврилов добавил, что уточнение площади земельного участка, а при необходимости – и его границ, позволит в дальнейшем избежать проблем при возникновении споров с соседями и защитить свою землю. "Также на законных основаниях вполне можно увеличить свой участок за счет прилегающей территории путём перераспределения земель и (или) земельных участков. Данный способ позволяет присоединить соседнюю территорию, например, палисадника, к своему земельному участку", — сообщил он. Парламентарий подчеркнул, что земельное законодательство закрепляет закрытый перечень оснований для отказа в перераспределении, поэтому администрация не сможет отказать в присоединении земель по своему усмотрению.

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россия, земельный участок, дача