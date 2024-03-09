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Множество немецких семейных бизнесов находятся "на грани", сообщили СМИ

Множество немецких семейных бизнесов находятся "на грани", сообщили СМИ - 09.03.2024, ПРАЙМ

Множество немецких семейных бизнесов находятся "на грани", сообщили СМИ

Множество семейных немецких бизнесов, составляющих основу экономики страны, оказались "на грани" в том числе из-за ограничения правительственного финансирования | 09.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-09T12:04+0300

2024-03-09T12:04+0300

2024-03-09T12:04+0300

экономика

германия

семейный бизнес

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МОСКВА, 9 мар – ПРАЙМ. Множество семейных немецких бизнесов, составляющих основу экономики страны, оказались "на грани" в том числе из-за ограничения правительственного финансирования компаний и возросших цен на электроэнергию, передает агентство Блумберг. "Беспокойство... отражает растущее в Германии недовольство примерно трех миллионов семейных компаний, которые по-прежнему составляют основу экономики страны и которые оказались на грани... Условия стали еще более сложными после того, как Конституционный суд Германии предписал правящей коалиции остановить чрезмерное внебюджетное финансирование", - передает Блумберг. Агентство отмечает, что препятствия бизнесу создает также чрезмерная бюрократия, высокие затраты по обслуживанию кредитов и займов возросшие цены на электроэнергию. Кроме того, серьезный ущерб нанесла пандемия COVID-19. Владельцы семейных предприятий все чаще считают, что в нынешних условиях невозможно вкладывать средства в новые технологии, которые имеют важнейшее значение для развития компаний. Многие из них также вынуждены продавать свои фирмы, хотя раньше это делалось только в случае крайней необходимости. Ранее агентство Блумберг передало, что Германия, вероятно, переживает свои последние дни в качестве мировой промышленной сверхдержавы на фоне закрытия множества предприятий и общего упадка из-за конкуренции с США и КНР, но последним ударом для нее стало прекращение поставок российского газа. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее "конкурентоспособности, экономики в целом до нуля". В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве подчеркивали, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. ВВП Германии в четвертом квартале сократился на 0,2% в годовом выражении после снижения третьего квартала на 0,3% год к году, таким образом, по формальному определению, экономика страны вошла в рецессию - сокращение ВВП идет два квартала подряд. Такая оценка давалась в феврале в сообщении Федерального статистического бюро страны (Destatis). В январе Destatis оценил снижение экономики Германии в 2023 году в 0,3%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, семейный бизнес