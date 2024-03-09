https://1prime.ru/20240309/846112257.html

В Центробанке рассказали СМИ об уловках мошенников

В Центробанке рассказали СМИ об уловках мошенников - 09.03.2024, ПРАЙМ

В Центробанке рассказали СМИ об уловках мошенников

Директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров рассказал "Комсомольской правде", почему мошенникам до сих пор удается обмануть... | 09.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-09T15:20+0300

2024-03-09T15:20+0300

2024-03-09T15:43+0300

банк россии

россия

кибермошенники

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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров рассказал "Комсомольской правде", почему мошенникам до сих пор удается обмануть россиян, и что Центробанк делает, что предотвратить хищения со счетов граждан.В 2023 году кибермошенники украли рекордные за все время 15,8 миллиарда рублей.По словам Уварова, телефон остается основным инструментом аферистов. Они продолжают ссылаться на Центробанк, опираться на происходящее в мире и использовать современные компьютерные программы. Однако, как подметил собеседник газеты, теперь они стали персонифицировать тактику: используют данные о жертве, которые та сама выложила в открытый доступ, чтобы "втереться" в доверие и получить деньги.Сотрудник Центробанка сообщил, что основная схема мошенников заключается в том, чтобы "держать человека на крючке", переключать его на разных работников, запутывать фото поддельных удостоверений личности и приказов регулятора."Самое главное, что нужно знать, — Банк России не работает с гражданами как с клиентами, мы не ведем их счета. Работники Центробанка не звонят людям. Поэтому никаких безопасных счетов для граждан в ЦБ нет и не может быть", — отметил Уваров.Сообщается, что статистика хищений растет, как и доля возвратов. Сотрудник ЦБ объяснил это наличием у Банка России базы данных об операциях без согласия клиента. Благодаря их анализу, банки могут предотвратить перевод денег на счет мошенника. В случае неудачи со стороны кредитной организации, клиент в праве рассчитывать на возмещение похищенных денег в течение 30 дней.Уваров добавил, что в настоящее время в приоритете стоит обмен данными между заинтересованными сторонами, чтобы сделать финансовое мошенничество экономически невыгодным. Например, сотрудничать с операторами связи, чтобы они могли блокировать злоумышленников. "Чем больше будет барьеров для них, тем больше будет расходов и тем меньше будет желающих", подытожил директор департамента информационной безопасности Банка РоссииСреди полезных советов работник ЦБ выделил:

https://1prime.ru/20240309/846075806.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, кибермошенники