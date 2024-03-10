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"Не дает спать". Россия напугала Канаду активностью в ключевом регионе

"Не дает спать". Россия напугала Канаду активностью в ключевом регионе - 10.03.2024, ПРАЙМ

"Не дает спать". Россия напугала Канаду активностью в ключевом регионе

Активные действия России в Арктике беспокоит государства Запада, сообщает издание Le Devoir со ссылкой на высказывание заместителя командующего... | 10.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-10T12:54+0300

2024-03-10T12:54+0300

2024-03-10T12:57+0300

россия

активность

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МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Активные действия России в Арктике беспокоит государства Запада, сообщает издание Le Devoir со ссылкой на высказывание заместителя командующего воздушно-космической обороны Северной Америки генерала Блейза Фроули на ежегодной конференции по безопасности и обороне в Оттаве.Как отметил генерал, "если посмотреть на карту, Арктика, и особенно район Аляски, — это самый быстрый способ для наших противников добраться до нас".При этом он подчеркнул, что Российская Федерация в настоящий момент располагает 40 атомными ледоколами и в течение ближайших десяти лет может построить еще десяток, тогда как у Соединенных Штатов и Канады – всего пять ледоколов на двоих, и в ближайшие годы совместными усилиями они смогут построить еще столько же.Вместе с тем Фроули упомянул поразительные возможности российского оружия, которые демонстрируются в ходе украинского конфликта.Все это, подытожил генерал, на фоне напряженных отношений с Россией "не дает ему спать по ночам".В конце 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что освоение Арктического региона является приоритетом для Российской Федерации. При этом глава государства отметил, что Арктика — регион с колоссальными экономическими возможностями, с этим регионом во многом связано укрепление российского энергетического потенциала, расширение логистических возможностей, а также обеспечение нацбезопасности.

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россия, активность