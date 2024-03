NYT сообщила об угрозе штрафа для Маска из-за благотворительного фонда

https://1prime.ru/20240310/846129551.html

МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Американскому бизнесмену грозит большой штраф за невыполнение обязательств по пожертвованиям, пишет The New York Times, ссылаясь на официальные источники.По данным Forbes, Маск является вторым богатейшим человеком в мире с состоянием 195,1 миллиарда долларов.С 2020 года Маск пополнил свою благотворительную организацию не облагаемыми налогом пожертвованиями в виде акций на сумму более семи миллиардов долларов, отмечает газета. Однако спустя два года он выплатил меньше, чем требуется по закону.The New York Times указывает, что филантропия миллиардера была довольно бессистемной и "корыстной", так как половина пожертвований было так или иначе связано с ним самим, его сотрудниками или его предприятиями.Например, деньги выделялись клиенту SpaceX, округу Камерон, штат Техас, после взрыва ракеты SpaceX и школам, связанных с предприятием, и где учились его дети.

