https://1prime.ru/20240311/846149750.html

В ЦБ рассказали, на что распространится обмен заблокированных активов

В ЦБ рассказали, на что распространится обмен заблокированных активов - 11.03.2024, ПРАЙМ

В ЦБ рассказали, на что распространится обмен заблокированных активов

Паи инвестфондов (ПИФ) с заблокированными иностранными активами можно предъявить к обмену, также к выкупу можно предложить бумаги, которые находятся в... | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T12:42+0300

2024-03-11T12:42+0300

2024-03-11T12:42+0300

банк россии

россия

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Паи инвестфондов (ПИФ) с заблокированными иностранными активами можно предъявить к обмену, также к выкупу можно предложить бумаги, которые находятся в доверительном управлении (ДУ) и входят в список организатора торгов, говорится на сайте Банка России. Ранее в понедельник Минфин РФ сообщил, что правительственная комиссия утвердила условия обмена финансовыми активами граждан, замороженными вследствие международных санкций. В частности, приём заявок от них начнется 25 марта и завершится 8 мая. А выкуп нерезидентами иностранных ценных бумаг у физических лиц-резидентов будет производиться за счет денежных средств в рублях, в том числе со счетов типа "С". "Если у вас есть инвестиционные паи ПИФ, в котором есть заблокированные активы из списка, то вы также можете предъявить их к выкупу. Для этого вам необходимо дать согласие на запрос управляющей компании ПИФ. Если инвестиционные паи находятся в доверительном управлении у управляющего, то дать согласие на проведение процедуры такому управляющему", - говорится в сообщении ЦБ РФ. "Если вы владеете ценными бумагами, которые находятся в доверительном управлении (ДУ) и входят в список организатора торгов, то такие ценные бумаги можно предъявить к выкупу. Чтобы уточнить порядок ваших действий, необходимо обратиться к вашему доверительному управляющему — профучастники организуют такую процедуру самостоятельно", - добавили в ЦБ. Организация процедуры выкупа будет происходить в соответствии с решением совета директоров Банка России от 26 декабря прошлого года, отмечается там же.

https://1prime.ru/20240311/bank-846147820.html

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