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Кабмин продлил "дорожную карту" по выявлению картелей - 11.03.2024, ПРАЙМ
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Кабмин продлил "дорожную карту" по выявлению картелей
Кабмин продлил "дорожную карту" по выявлению картелей - 11.03.2024, ПРАЙМ
Кабмин продлил "дорожную карту" по выявлению картелей
Правительство продлит до 2028 года "дорожную карту" по выявлению и пресечению картелей, в частности, будет внедрена информационная система "Антикартель",... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T15:34+0300
2024-03-11T15:34+0300
картельное соглашение
картель
картельный сговор
россия
мишустин
дорожная карта
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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Правительство продлит до 2028 года "дорожную карту" по выявлению и пресечению картелей, в частности, будет внедрена информационная система "Антикартель", автоматически выявляющая признаки нарушений антимонопольного законодательства, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы продлим "дорожную карту" до 2028 года. Особое внимание будет уделено цифровизации методов противодействия противодействия незаконной практике, в частности, внедрение информационной системы "Антикартель", — сказал он. Мишустин пояснил, что речь идет о разработке отечественных специалистов, она автоматически будет выявлять признаки нарушений антимонопольного законодательства. "Также для тех, кто добровольно сообщит об антиконкурентном нарушении, должна быть улучшена процедура смягчения или освобождения от ответственности. Рассчитываем, что в результате увеличится эффективность конкурсных процедур, что очень важно, и справедливость ценообразования", — сказал глава правительства.На совещании с вице-премьерами Мишустин напомнил, что по поручению президента была подготовлена межведомственная программа по выявлению и пресечению картелей и других ограничивающих конкуренцию соглашений, и за 5 лет ее выполнения удалось в три раза сократить число подобных нарушений.
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картельное соглашение, картель, картельный сговор, россия, мишустин, дорожная карта
картельное соглашение, картель, картельный сговор, РОССИЯ, МИШУСТИН, дорожная карта
15:34 11.03.2024
 
Кабмин продлил "дорожную карту" по выявлению картелей

Мишустин: действие "дорожной карты" по выявлению картелей продлили до 2028 года

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин
Премьер-министр РФ М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 11 мар ПРАЙМ. Правительство продлит до 2028 года "дорожную карту" по выявлению и пресечению картелей, в частности, будет внедрена информационная система "Антикартель", автоматически выявляющая признаки нарушений антимонопольного законодательства, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы продлим "дорожную карту" до 2028 года. Особое внимание будет уделено цифровизации методов противодействия противодействия незаконной практике, в частности, внедрение информационной системы "Антикартель", — сказал он.
Мишустин пояснил, что речь идет о разработке отечественных специалистов, она автоматически будет выявлять признаки нарушений антимонопольного законодательства.
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"Также для тех, кто добровольно сообщит об антиконкурентном нарушении, должна быть улучшена процедура смягчения или освобождения от ответственности. Рассчитываем, что в результате увеличится эффективность конкурсных процедур, что очень важно, и справедливость ценообразования", — сказал глава правительства.
На совещании с вице-премьерами Мишустин напомнил, что по поручению президента была подготовлена межведомственная программа по выявлению и пресечению картелей и других ограничивающих конкуренцию соглашений, и за 5 лет ее выполнения удалось в три раза сократить число подобных нарушений.
 
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