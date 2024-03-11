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Кабмин продлил "дорожную карту" по выявлению картелей

Кабмин продлил "дорожную карту" по выявлению картелей - 11.03.2024, ПРАЙМ

Кабмин продлил "дорожную карту" по выявлению картелей

Правительство продлит до 2028 года "дорожную карту" по выявлению и пресечению картелей, в частности, будет внедрена информационная система "Антикартель",... | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T15:34+0300

2024-03-11T15:34+0300

2024-03-11T15:34+0300

картельное соглашение

картель

картельный сговор

россия

мишустин

дорожная карта

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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Правительство продлит до 2028 года "дорожную карту" по выявлению и пресечению картелей, в частности, будет внедрена информационная система "Антикартель", автоматически выявляющая признаки нарушений антимонопольного законодательства, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы продлим "дорожную карту" до 2028 года. Особое внимание будет уделено цифровизации методов противодействия противодействия незаконной практике, в частности, внедрение информационной системы "Антикартель", — сказал он. Мишустин пояснил, что речь идет о разработке отечественных специалистов, она автоматически будет выявлять признаки нарушений антимонопольного законодательства. "Также для тех, кто добровольно сообщит об антиконкурентном нарушении, должна быть улучшена процедура смягчения или освобождения от ответственности. Рассчитываем, что в результате увеличится эффективность конкурсных процедур, что очень важно, и справедливость ценообразования", — сказал глава правительства.На совещании с вице-премьерами Мишустин напомнил, что по поручению президента была подготовлена межведомственная программа по выявлению и пресечению картелей и других ограничивающих конкуренцию соглашений, и за 5 лет ее выполнения удалось в три раза сократить число подобных нарушений.

https://1prime.ru/20231226/842673723.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

картельное соглашение, картель, картельный сговор, россия, мишустин, дорожная карта