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Эксперт оценил возможность наладить платежи в ЦФА с дружественными странами - 11.03.2024, ПРАЙМ
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Эксперт оценил возможность наладить платежи в ЦФА с дружественными странами
Эксперт оценил возможность наладить платежи в ЦФА с дружественными странами - 11.03.2024, ПРАЙМ
Эксперт оценил возможность наладить платежи в ЦФА с дружественными странами
Быстрее всего наладить платежи в цифровых финансовых активах России удастся с Ираном - это обсуждается двумя странами уже давно, прокомментировал РИА Новости... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T16:30+0300
2024-03-11T16:31+0300
россия
иран
цфа
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Быстрее всего наладить платежи в цифровых финансовых активах России удастся с Ираном - это обсуждается двумя странами уже давно, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Президент России Владимир Путин ранее в понедельник подписал закон, позволяющий использовать в международных расчетах цифровые финансовые активы (ЦФА), утилитарные цифровые права, а также цифровые права, включающие одновременно оба эти инструмента. "Наиболее вероятно наладить такое взаимодействие с Ираном. Тем более, что уже более года назад Россия и Иран начали обсуждать возможность создания стейблкойна, привязанного, например, к золоту, для обеспечения товарооборота между нашими странами", - считает эксперт. Вице-премьер РФ Александр Новак ранее в феврале сообщил, что товарооборот России и Ирана в прошедшем году незначительно снизился, составив около 4 миллиардов долларов.
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россия, иран, цфа
РОССИЯ, ИРАН, ЦФА
16:30 11.03.2024 (обновлено: 16:31 11.03.2024)
 
Эксперт оценил возможность наладить платежи в ЦФА с дружественными странами

Эксперт Осадчий: наиболее вероятно наладить платежи в цифровых финактивах с Ираном

© fotolia.com / Maksim Kabakou" Валюта
 Валюта - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© fotolia.com / Maksim Kabakou
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Быстрее всего наладить платежи в цифровых финансовых активах России удастся с Ираном - это обсуждается двумя странами уже давно, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Президент России Владимир Путин ранее в понедельник подписал закон, позволяющий использовать в международных расчетах цифровые финансовые активы (ЦФА), утилитарные цифровые права, а также цифровые права, включающие одновременно оба эти инструмента.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
Товарооборот России и Ирана в 2023 году немного снизился
28 февраля, 20:29
"Наиболее вероятно наладить такое взаимодействие с Ираном. Тем более, что уже более года назад Россия и Иран начали обсуждать возможность создания стейблкойна, привязанного, например, к золоту, для обеспечения товарооборота между нашими странами", - считает эксперт.
Вице-премьер РФ Александр Новак ранее в феврале сообщил, что товарооборот России и Ирана в прошедшем году незначительно снизился, составив около 4 миллиардов долларов.
 
РОССИЯИРАНЦФА
 
 
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