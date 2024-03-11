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Эксперт оценил возможность наладить платежи в ЦФА с дружественными странами

Эксперт оценил возможность наладить платежи в ЦФА с дружественными странами - 11.03.2024, ПРАЙМ

Эксперт оценил возможность наладить платежи в ЦФА с дружественными странами

Быстрее всего наладить платежи в цифровых финансовых активах России удастся с Ираном - это обсуждается двумя странами уже давно, прокомментировал РИА Новости... | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T16:30+0300

2024-03-11T16:30+0300

2024-03-11T16:31+0300

россия

иран

цфа

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Быстрее всего наладить платежи в цифровых финансовых активах России удастся с Ираном - это обсуждается двумя странами уже давно, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Президент России Владимир Путин ранее в понедельник подписал закон, позволяющий использовать в международных расчетах цифровые финансовые активы (ЦФА), утилитарные цифровые права, а также цифровые права, включающие одновременно оба эти инструмента. "Наиболее вероятно наладить такое взаимодействие с Ираном. Тем более, что уже более года назад Россия и Иран начали обсуждать возможность создания стейблкойна, привязанного, например, к золоту, для обеспечения товарооборота между нашими странами", - считает эксперт. Вице-премьер РФ Александр Новак ранее в феврале сообщил, что товарооборот России и Ирана в прошедшем году незначительно снизился, составив около 4 миллиардов долларов.

https://1prime.ru/20240228/845694423.html

иран

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россия, иран, цфа