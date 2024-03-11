https://1prime.ru/20240311/846184394.html
TAC: в НАТО могут быть либо Украина, либо США — но не вместе
TAC: в НАТО могут быть либо Украина, либо США — но не вместе - 11.03.2024, ПРАЙМ
TAC: в НАТО могут быть либо Украина, либо США — но не вместе
Европа не имеет права навязывать США ядерную эскалацию, Брюсселю придется сделать выбор, кто будет в НАТО — США или Украины, пишет The American Conservative. | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T23:28+0300
2024-03-11T23:28+0300
2024-03-11T23:28+0300
вступление в нато
вступление украины в нато
украина
нато
йенс столтенберг
https://cdnn.1prime.ru/img/84195/24/841952402_0:0:2201:1239_1920x0_80_0_0_0f560c2d0c1488fa2964c7e8ad4ef34f.jpg
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Европа не имеет права навязывать США ядерную эскалацию, Брюсселю придется сделать выбор, кто будет в НАТО — США или Украины, пишет The American Conservative.Издание пишет, что "исторически сложилось", что расширение оборонного блока к границам ядерной державы — опасная игра. Вопреки всем заверениям, именно перспектива расширения НАТО на восток стало одной из основных причин начала специальной военной операции.Еще в 2008 году Владимир Путин назвал "претензии" на Украину и Грузию "красными линиями", однако, как отмечает сенатор от штата Юта Ли, западные союзники не восприняли всерьез это предостережение и опрометчиво делают ставку на "основанный на правилах мировой порядок".Сенатор подчеркнул, что на момент создания НАТО был военным альянсом на основе обеспечения коллективной безопасности в трансатлантическом регионе. Отнюдь не собрание стран, "где всем рады и куда каждый волен приводить друзей". Для достижения оборонительных стран необходимо принимать в блок только те страны, которые очевидно могут принести "убедительную и жесткую силу". Какую же стратегическую пользу несет Украина для НАТО? Если бы не "добрая воля" западных доноров, Киев по-прежнему был бы вооружен техникой советских времен.В основе НАТО лежит мысль, что в случае нападения на одну из стран, то союзники приходят ей на помощь, однако зависимый во всем от других союзник совсем не союзник. Приглашение Украине вступить в блок станет ничем иным как "авантюрой, ставящей под угрозу материальные блага и жизнеспособность стран-членов НАТО".Сенатор отмечает, что при всех предупреждениях от России насчет членства Украины в НАТО, США необходимо выбрать собственную безопасность."Иными словами, если Украина войдет в НАТО, то США придется выйти из альянса — коротко и ясно", — пишет он.Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу пора напомнить, что его работа заключается в соблюдении интересов действующих стран-членов альянса, а не "служить украинским зазывалой".
https://1prime.ru/20240311/846149641.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84195/24/841952402_160:0:1827:1250_1920x0_80_0_0_fd4fb5ff647c53ad63383f5fa5376151.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вступление в нато, вступление украины в нато, украина, нато, йенс столтенберг
вступление в НАТО, вступление Украины в НАТО, УКРАИНА, НАТО, Йенс Столтенберг
TAC: в НАТО могут быть либо Украина, либо США — но не вместе
Сенатор Ли: США должны выйти из НАТО, если альянс введет войска на Украину
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ.
Европа не имеет права навязывать США ядерную эскалацию, Брюсселю придется сделать выбор, кто будет в НАТО — США или Украины, пишет The American Conservative
.
Издание пишет, что "исторически сложилось", что расширение оборонного блока к границам ядерной державы — опасная игра. Вопреки всем заверениям, именно перспектива расширения НАТО на восток стало одной из основных причин начала специальной военной операции.
Еще в 2008 году Владимир Путин назвал "претензии" на Украину и Грузию "красными линиями", однако, как отмечает сенатор от штата Юта Ли, западные союзники не восприняли всерьез это предостережение и опрометчиво делают ставку на "основанный на правилах мировой порядок".
Сенатор подчеркнул, что на момент создания НАТО был военным альянсом на основе обеспечения коллективной безопасности в трансатлантическом регионе. Отнюдь не собрание стран, "где всем рады и куда каждый волен приводить друзей". Для достижения оборонительных стран необходимо принимать в блок только те страны, которые очевидно могут принести "убедительную и жесткую силу".
"Это немыслимо". Отчаянный шаг НАТО из-за краха ВСУ вызвал панику в США
Какую же стратегическую пользу несет Украина для НАТО? Если бы не "добрая воля" западных доноров, Киев по-прежнему был бы вооружен техникой советских времен.
В основе НАТО лежит мысль, что в случае нападения на одну из стран, то союзники приходят ей на помощь, однако зависимый во всем от других союзник совсем не союзник. Приглашение Украине вступить в блок станет ничем иным как "авантюрой, ставящей под угрозу материальные блага и жизнеспособность стран-членов НАТО".
Сенатор отмечает, что при всех предупреждениях от России насчет членства Украины в НАТО, США необходимо выбрать собственную безопасность.
"Иными словами, если Украина войдет в НАТО, то США придется выйти из альянса — коротко и ясно", — пишет он.
Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу пора напомнить, что его работа заключается в соблюдении интересов действующих стран-членов альянса, а не "служить украинским зазывалой".