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TAC: в НАТО могут быть либо Украина, либо США — но не вместе

TAC: в НАТО могут быть либо Украина, либо США — но не вместе - 11.03.2024, ПРАЙМ

TAC: в НАТО могут быть либо Украина, либо США — но не вместе

Европа не имеет права навязывать США ядерную эскалацию, Брюсселю придется сделать выбор, кто будет в НАТО — США или Украины, пишет The American Conservative. | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T23:28+0300

2024-03-11T23:28+0300

2024-03-11T23:28+0300

вступление в нато

вступление украины в нато

украина

нато

йенс столтенберг

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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Европа не имеет права навязывать США ядерную эскалацию, Брюсселю придется сделать выбор, кто будет в НАТО — США или Украины, пишет The American Conservative.Издание пишет, что "исторически сложилось", что расширение оборонного блока к границам ядерной державы — опасная игра. Вопреки всем заверениям, именно перспектива расширения НАТО на восток стало одной из основных причин начала специальной военной операции.Еще в 2008 году Владимир Путин назвал "претензии" на Украину и Грузию "красными линиями", однако, как отмечает сенатор от штата Юта Ли, западные союзники не восприняли всерьез это предостережение и опрометчиво делают ставку на "основанный на правилах мировой порядок".Сенатор подчеркнул, что на момент создания НАТО был военным альянсом на основе обеспечения коллективной безопасности в трансатлантическом регионе. Отнюдь не собрание стран, "где всем рады и куда каждый волен приводить друзей". Для достижения оборонительных стран необходимо принимать в блок только те страны, которые очевидно могут принести "убедительную и жесткую силу". Какую же стратегическую пользу несет Украина для НАТО? Если бы не "добрая воля" западных доноров, Киев по-прежнему был бы вооружен техникой советских времен.В основе НАТО лежит мысль, что в случае нападения на одну из стран, то союзники приходят ей на помощь, однако зависимый во всем от других союзник совсем не союзник. Приглашение Украине вступить в блок станет ничем иным как "авантюрой, ставящей под угрозу материальные блага и жизнеспособность стран-членов НАТО".Сенатор отмечает, что при всех предупреждениях от России насчет членства Украины в НАТО, США необходимо выбрать собственную безопасность."Иными словами, если Украина войдет в НАТО, то США придется выйти из альянса — коротко и ясно", — пишет он.Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу пора напомнить, что его работа заключается в соблюдении интересов действующих стран-членов альянса, а не "служить украинским зазывалой".

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