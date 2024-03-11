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Эксперты назвали 2024 год для банков периодом "после золотой лихорадки" - 11.03.2024, ПРАЙМ
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Эксперты назвали 2024 год для банков периодом "после золотой лихорадки"
Эксперты назвали 2024 год для банков периодом "после золотой лихорадки" - 11.03.2024, ПРАЙМ
Эксперты назвали 2024 год для банков периодом "после золотой лихорадки"
У российских банков в прошлом году был период "золотой лихорадки", когда им удалось поставить рекорд по чистой прибыли, однако повторить его не удастся, пишет... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T10:41+0300
2024-03-11T10:41+0300
экономика
банки
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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. У российских банков в прошлом году был период "золотой лихорадки", когда им удалось поставить рекорд по чистой прибыли, однако повторить его не удастся, пишет РБК со ссылкой на материалы рейтингового агентства "Эксперт РА".Совокупная чистая прибыль российских банков в 2023 году составила 3,2 триллиона рублей, причем в 2022 году этот показатель у всех российских банков падал до 240 миллиардов рублей. Аналитики считают, что в 2024 году банкам удастся заработать порядка 2,4 триллиона рублей."Отсутствие внешних ограничений для многих банков в этой категории в течение большей части 2023 года создало для них конкурентные преимущества в сфере обслуживания внешнеэкономической деятельности (ВЭД)", — отмечают аналитики.Высокий уровень прибыли сектора в прошлом году агентство связывает с действием трех факторов. Первый из них — высокие госрасходы на реализацию оборонно-промышленной политики, а также масштабные программы льготной ипотеки и субсидируемых кредитов малому и среднему бизнесу. Второй — значительные отчисления в резервы в кризисном 2022 году позволили в дальнейшем заметно снизить эту категорию расходов. Третий фактор — положительная переоценка валютных позиций в объеме 0,5 триллиона рублей.В 2024 году по этим же статьям баланса аналитики дают более консервативные прогнозы.Согласно базовому сценарию, наибольшее снижение финансового результата в этом году продемонстрируют средние банки, то есть с 11-го по 100-е место по активам — они заработают 0,5 триллиона рублей, что на 28,6 процента ниже уровней 2023 года.
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банки
Экономика, Банки
10:41 11.03.2024
 
Эксперты назвали 2024 год для банков периодом "после золотой лихорадки"

"Эксперт РА": повторить рекорд прибыли 2023 года российским банкам не удастся

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. У российских банков в прошлом году был период "золотой лихорадки", когда им удалось поставить рекорд по чистой прибыли, однако повторить его не удастся, пишет РБК со ссылкой на материалы рейтингового агентства "Эксперт РА".
Совокупная чистая прибыль российских банков в 2023 году составила 3,2 триллиона рублей, причем в 2022 году этот показатель у всех российских банков падал до 240 миллиардов рублей. Аналитики считают, что в 2024 году банкам удастся заработать порядка 2,4 триллиона рублей.
"Отсутствие внешних ограничений для многих банков в этой категории в течение большей части 2023 года создало для них конкурентные преимущества в сфере обслуживания внешнеэкономической деятельности (ВЭД)", — отмечают аналитики.
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Высокий уровень прибыли сектора в прошлом году агентство связывает с действием трех факторов. Первый из них — высокие госрасходы на реализацию оборонно-промышленной политики, а также масштабные программы льготной ипотеки и субсидируемых кредитов малому и среднему бизнесу. Второй — значительные отчисления в резервы в кризисном 2022 году позволили в дальнейшем заметно снизить эту категорию расходов. Третий фактор — положительная переоценка валютных позиций в объеме 0,5 триллиона рублей.
В 2024 году по этим же статьям баланса аналитики дают более консервативные прогнозы.
Согласно базовому сценарию, наибольшее снижение финансового результата в этом году продемонстрируют средние банки, то есть с 11-го по 100-е место по активам — они заработают 0,5 триллиона рублей, что на 28,6 процента ниже уровней 2023 года.
 
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