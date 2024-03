https://1prime.ru/20240311/oskar-846132321.html

Объявлены лауреаты премии "Оскар"

ВАШИНГТОН, 11 мар - ПРАЙМ. Фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер" удостоен награды киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший фильм года", 96-я церемония вручения награды "Оскар" проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале ABC.За награду в главной категории также боролись "Барби" Греты Гервиг, "Бедные-несчастные" Йоргоса Лантимоса, "Анатомия падения" Жюстин Трие, "Американское чтиво" Корда Джефферсона, "Оставленные" Александра Пэйна, "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе, "Маэстро" Брэдли Купера, "Прошлые жизни" Селин Сон и "Зона интересов" Джонатана Глейзера."Оппенгеймер" был номинирован в 13 категориях и завоевал награду в семи - картина была отмечена в том числе за актерскую и операторскую работу, режиссуру, монтаж и музыку."Оскар" в категории "Лучший короткометражный фильм" завоевала работа Уэса Андерсона "Чудесная история Генри Шугара""Оскар" в категории "Лучший документальный фильм" завоевала работа украинского журналиста и документалиста ​​Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе". Картина ранее была удостоена британской премии BAFTA и приза зрительских симпатий на фестивале независимого кино "Сандэнс"."Оскар" в категории короткометражный документальный завоевала работа американского режиссеров Бена Праудфута и Криса Бауэрса "Последняя ремонтная мастерская".Награду киноакадемиков в категории "Лучший оригинальный сценарий" завоевала Трие с фильмом "Анатомия падения". "Оскар" за адаптированный сценарий получили авторы фильма "Американское чтиво".Награду киноакадемии в таких категориях, как "Грим/прическа", "Художественная постановка" и "Костюмы", получила картина "Бедные-несчастные". За визуальные эффекты киноакадемики отметили создателей японской картины "Годзилла: Минус один".ЛУЧШИЕ РОЛИАмериканская актриса Эмма Стоун удостоена "Оскара" в категории "Лучшая женская роль" за картину "Бедные-несчастные".На "Оскар" в этой категории также претендовали Лили Глэдстоун ("Убийцы цветочной луны"), Аннетт Бенинг за картину "Дайана Найэд", Кэри Маллиган ("Маэстро") и Сандра Хюллер ("Анатомия падения").Для Эммы Стоун это второй "Оскар" в карьере.Ранее "Оскаром" за "Лучшую женскую роль второго плана" киноакадемики отметили Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные").Ирландский актер Киллиан Мёрфи удостоен "Оскара" в номинации "Лучшая мужская роль" в фильме "Оппенгеймер".На награду в этой категории также претендовали Брэдли Купер ("Маэстро"), Колман Доминго ("Растин"), Пол Джаматти ("Оставленные") и Джеффри Райт ("Американское чтиво")."Оскар" за "Лучшую мужскую роль второго плана" завоевал Роберт Дауни-младший за роль в фильме "Оппенгеймер", это первый "Оскар" в карьере актера, который был номинирован на эту награду трижды.ДРУГИЕ НОМИНАЦИИАмериканская исполнительница Билли Айлиш завоевала "Оскар" за композицию "What Was I Made For?" к фильму "Барби".Для Билли Айлиш это второй "Оскар" в карьере, в 2022 году певица завоевала свой первый "Оскар" с композицией "No Time To Die" для фильма о Джеймсе Бонде. "What Was I Made For?" ранее также была удостоена "Золотого глобуса" и награды звукоакадемии США "Грэмми".Британская картина "Зона интересов" завоевала "Оскар" в категории "Лучший зарубежный фильм", 96-я церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале ABC.За "Оскар" в этой категории также боролись "Учительская" (Германия), "Общество снега" (Испания), "Я - капитан" (Италия) и "Идеальные дни" (Япония).Мультфильм Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица" завоевал "Оскар" в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм".В этой категории также были представлены "Элементарно", "Нимона", "Человек-паук: Паутина вселенных" и "Мечты Робота"."Оскар" в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм" завоевал 11-минутный мультфильм Дейва Маллинса "Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко".

