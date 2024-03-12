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Названа предварительная дата отчета правительства в Госдуме - 12.03.2024, ПРАЙМ
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Названа предварительная дата отчета правительства в Госдуме
Названа предварительная дата отчета правительства в Госдуме - 12.03.2024, ПРАЙМ
Названа предварительная дата отчета правительства в Госдуме
Отчет правительства в Госдуме предварительно состоится 2, 3 или 4 апреля, точная дата будет определена позже, рассказал депутат Государственной Думы Денис... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T13:01+0300
2024-03-12T13:15+0300
россия
госдума
кабмин
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МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Отчет правительства в Госдуме предварительно состоится 2, 3 или 4 апреля, точная дата будет определена позже, рассказал депутат Государственной Думы Денис Парфенов.Ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин провел встречу с главами политических партий. В ходе встречи обсуждалась подготовка к отчету правительства, которое должно состояться в начале апреля.В соответствии со статьей 114, подпунктом "а" пункта 1 Конституции Российской Федерации, правительство ежегодно разрабатывает и представляет Госдуме федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение, а также представляет нижней палате парламента отчет о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным ГД.В прошлом году отчет проходил 23 марта.
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россия, госдума
РОССИЯ, Госдума, Кабмин
13:01 12.03.2024 (обновлено: 13:15 12.03.2024)
 
Названа предварительная дата отчета правительства в Госдуме

Парфенов: отчет правительства в Госдуме предварительно состоится 2, 3 или 4 апреля

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Отчет правительства в Госдуме предварительно состоится 2, 3 или 4 апреля, точная дата будет определена позже, рассказал депутат Государственной Думы Денис Парфенов.
Ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин провел встречу с главами политических партий. В ходе встречи обсуждалась подготовка к отчету правительства, которое должно состояться в начале апреля.
В соответствии со статьей 114, подпунктом "а" пункта 1 Конституции Российской Федерации, правительство ежегодно разрабатывает и представляет Госдуме федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение, а также представляет нижней палате парламента отчет о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным ГД.
В прошлом году отчет проходил 23 марта.
 
КабминРОССИЯГосдума
 
 
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