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ЦБ выпустит монеты, посвященные атомному ледоколу "Сибирь"
ЦБ выпустит монеты, посвященные атомному ледоколу "Сибирь" - 12.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ выпустит монеты, посвященные атомному ледоколу "Сибирь"
Банк России выпускает в обращение серебряную и золотую памятные монеты номиналом 3 и 200 рублей соответственно "Атомный ледокол "Сибирь", сообщает регулятор. | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T10:46+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Банк России выпускает в обращение серебряную и золотую памятные монеты номиналом 3 и 200 рублей соответственно "Атомный ледокол "Сибирь", сообщает регулятор. "Банк России 12 марта 2024 года выпускает в обращение памятные монеты "Атомный ледокол "Сибирь" серии "Атомный ледокольный флот России": серебряную номиналом 3 рубля; золотую номиналом 200 рублей", - говорится в сообщении. Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 грамма, или одна тройская унция, проба сплава - 925) имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. Золотая монета номиналом 200 рублей (масса драгоценного металла в чистоте - также 31,1 грамма, проба - 999) имеет форму круга диаметром 33 миллиметра. С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант. На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монет: "3 рубля" или "200 рублей", дата: "2024 год", обозначение металла по периодической системе элементов Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне серебряной монеты расположено рельефное изображение атомного ледокола "Сибирь" и ледовых торосов на фоне изображения полярного сияния, выполненного в виде волнистых радужных линий с эффектом интерференции света. Внизу по окружности имеется рельефная надпись: "Атомный ледокольный флот". Тираж монеты - 3 тысячи штук. На оборотной стороне золотой монеты расположено рельефное изображение атомного ледокола "Сибирь" и ледовых торосов на фоне стилизованного изображения звездного неба, выполненного в технологии лазерного матирования с рельефными участками; внизу по окружности также имеется надпись: "Атомный ледокольный флот". Тираж монеты - 500 штук.
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Банк России, РОССИЯ, монета, Новости
ЦБ выпустит монеты, посвященные атомному ледоколу "Сибирь"
ЦБ выпускает золотую и серебряную монеты, посвященные атомному ледоколу "Сибирь"
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Банк России выпускает в обращение серебряную и золотую памятные монеты номиналом 3 и 200 рублей соответственно "Атомный ледокол "Сибирь", сообщает регулятор.
"Банк России 12 марта 2024 года выпускает в обращение памятные монеты "Атомный ледокол "Сибирь" серии "Атомный ледокольный флот России": серебряную номиналом 3 рубля; золотую номиналом 200 рублей", - говорится в сообщении.
Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 грамма, или одна тройская унция, проба сплава - 925) имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. Золотая монета номиналом 200 рублей (масса драгоценного металла в чистоте - также 31,1 грамма, проба - 999) имеет форму круга диаметром 33 миллиметра. С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монет: "3 рубля" или "200 рублей", дата: "2024 год", обозначение металла по периодической системе элементов Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
ЦБ выпустит памятные монеты, посвященные РЭБ
На оборотной стороне серебряной монеты расположено рельефное изображение атомного ледокола "Сибирь" и ледовых торосов на фоне изображения полярного сияния, выполненного в виде волнистых радужных линий с эффектом интерференции света. Внизу по окружности имеется рельефная надпись: "Атомный ледокольный флот". Тираж монеты - 3 тысячи штук.
На оборотной стороне золотой монеты расположено рельефное изображение атомного ледокола "Сибирь" и ледовых торосов на фоне стилизованного изображения звездного неба, выполненного в технологии лазерного матирования с рельефными участками; внизу по окружности также имеется надпись: "Атомный ледокольный флот". Тираж монеты - 500 штук.