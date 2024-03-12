Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стала известна дата инаугурации президента России - 12.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240312/election-846223521.html
Стала известна дата инаугурации президента России
Стала известна дата инаугурации президента России - 12.03.2024, ПРАЙМ
Стала известна дата инаугурации президента России
Инаугурация избранного президента России пройдет 7 мая, а 8 мая Государственная Дума рассмотрит вопрос о назначении председателя правительства России, рассказал | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T17:33+0300
2024-03-12T17:56+0300
россия
выборы президента россии
новости
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/84296/73/842967341_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b7e295571c89d663fbbd1a693a6e1dde.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Инаугурация избранного президента России пройдет 7 мая, а 8 мая Государственная Дума рассмотрит вопрос о назначении председателя правительства России, рассказал агентству РИА Новости источник в Госдуме. "Инаугурация президента пройдет 7 мая, а 8 мая будет рассмотрение Думой вопроса о назначении председателя правительства", - заявил собеседник агентства.В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В 2018 году их провели 18 марта.Согласно статье 82 закона "О выборах президента РФ", избранный президент России вступает в должность по истечении шести лет со дня вступления в должность президента России, избранного в ходе предыдущих выборов.
https://1prime.ru/20240309/846104039.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84296/73/842967341_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_176bc16307b2c6dd412c00843b0ef541.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, выборы президента россии, новости
РОССИЯ, выборы президента России, Новости, Политика
17:33 12.03.2024 (обновлено: 17:56 12.03.2024)
 
Стала известна дата инаугурации президента России

Инаугурация президента России пройдет 7 мая, а назначение главы кабмина 8 мая

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на московский Кремль
Вид на московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Инаугурация избранного президента России пройдет 7 мая, а 8 мая Государственная Дума рассмотрит вопрос о назначении председателя правительства России, рассказал агентству РИА Новости источник в Госдуме.
"Инаугурация президента пройдет 7 мая, а 8 мая будет рассмотрение Думой вопроса о назначении председателя правительства", - заявил собеседник агентства.
#Досрочное голосование на выборах президента РФ в Севастополе - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2024
В Кремле пообещали сообщить, как Путин будет голосовать на выборах
9 марта, 05:40
В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В 2018 году их провели 18 марта.
Согласно статье 82 закона "О выборах президента РФ", избранный президент России вступает в должность по истечении шести лет со дня вступления в должность президента России, избранного в ходе предыдущих выборов.
 
ПолитикаРОССИЯвыборы президента РоссииНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала