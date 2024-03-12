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Стала известна дата инаугурации президента России

Стала известна дата инаугурации президента России - 12.03.2024, ПРАЙМ

Стала известна дата инаугурации президента России

Инаугурация избранного президента России пройдет 7 мая, а 8 мая Государственная Дума рассмотрит вопрос о назначении председателя правительства России, рассказал | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T17:33+0300

2024-03-12T17:33+0300

2024-03-12T17:56+0300

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Инаугурация избранного президента России пройдет 7 мая, а 8 мая Государственная Дума рассмотрит вопрос о назначении председателя правительства России, рассказал агентству РИА Новости источник в Госдуме. "Инаугурация президента пройдет 7 мая, а 8 мая будет рассмотрение Думой вопроса о назначении председателя правительства", - заявил собеседник агентства.В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В 2018 году их провели 18 марта.Согласно статье 82 закона "О выборах президента РФ", избранный президент России вступает в должность по истечении шести лет со дня вступления в должность президента России, избранного в ходе предыдущих выборов.

https://1prime.ru/20240309/846104039.html

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