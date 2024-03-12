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В Корее производители микросхем не продают старое оборудование, пишет СМИ
В Корее производители микросхем не продают старое оборудование, пишет СМИ - 12.03.2024, ПРАЙМ
В Корее производители микросхем не продают старое оборудование, пишет СМИ
Южнокорейские производители микросхем вместо перепродажи старого оборудования на вторичном рынке хранят его на складах из-за опасений негативной реакции США в... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T05:59+0300
2024-03-12T05:59+0300
2024-03-12T05:59+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Южнокорейские производители микросхем вместо перепродажи старого оборудования на вторичном рынке хранят его на складах из-за опасений негативной реакции США в случае его попадания в Россию и Китай, сообщает издание Financial Times со ссылкой на три источника в сфере продажи подержанного оборудования. "Мы обеспокоены тем, что оно (оборудование) может попасть в чужие руки, и что это может вызвать проблемы в наших отношениях с правительством США", - приводит издание слова источника, близкого к одному из производителей микросхем. По данным издания, опасения затронули ведущих производителей микросхем компании Samsung и SK Hynix, которые являются крупными поставщиками подержанного оборудования из-за быстрого оборота инструментов и перехода от одного поколения чипов к другому. Вместо реализации старой техники они хранят ее на складах. При этом, человек, знакомый с вопросом, подтвердил изданию, что "накопление запасов связано с экспортным контролем США в Китае и санкциями в отношении России". "Некоторые китайские покупатели продают инструменты в Россию, поэтому (производители микросхем) боятся негативной реакции со стороны США по этому поводу", - рассказал изданию продавец подержанными инструментами из Южной Кореи. По словам человека, знакомого с ситуацией, SK Hynix недавно снова начала продавать некоторые машины после того, как у нее стало заканчиваться место для хранения. Он добавил, что компания по-прежнему воздерживается от продажи оборудования американского производства, от станков для шлифования пластин до травильных машин.
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южная корея, микросхемы, сша
Экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, микросхемы, США
В Корее производители микросхем не продают старое оборудование, пишет СМИ
FT: производители микросхем в Корее не продают старое оборудование, боясь реакции США
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Южнокорейские производители микросхем вместо перепродажи старого оборудования на вторичном рынке хранят его на складах из-за опасений негативной реакции США в случае его попадания в Россию и Китай, сообщает издание Financial Times со ссылкой на три источника в сфере продажи подержанного оборудования.
"Мы обеспокоены тем, что оно (оборудование) может попасть в чужие руки, и что это может вызвать проблемы в наших отношениях с правительством США", - приводит издание слова источника, близкого к одному из производителей микросхем.
По данным издания, опасения затронули ведущих производителей микросхем компании Samsung и SK Hynix, которые являются крупными поставщиками подержанного оборудования из-за быстрого оборота инструментов и перехода от одного поколения чипов к другому. Вместо реализации старой техники они хранят ее на складах.
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При этом, человек, знакомый с вопросом, подтвердил изданию, что "накопление запасов связано с экспортным контролем США в Китае и санкциями в отношении России".
"Некоторые китайские покупатели продают инструменты в Россию, поэтому (производители микросхем) боятся негативной реакции со стороны США по этому поводу", - рассказал изданию продавец подержанными инструментами из Южной Кореи.
По словам человека, знакомого с ситуацией, SK Hynix недавно снова начала продавать некоторые машины после того, как у нее стало заканчиваться место для хранения. Он добавил, что компания по-прежнему воздерживается от продажи оборудования американского производства, от станков для шлифования пластин до травильных машин.