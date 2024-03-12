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Премьер Швеции задумал защитить остров в Балтийском море
Премьер Швеции задумал защитить остров в Балтийском море - 12.03.2024, ПРАЙМ
Премьер Швеции задумал защитить остров в Балтийском море
Премьер-министр Швеции Кристерссон вместе с другими членами НАТО решил усилить оборону острова Готланд из-за возможной угрозы со стороны России, передает... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T16:18+0300
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2024-03-12T16:18+0300
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МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Премьер-министр Швеции Кристерссон вместе с другими членами НАТО решил усилить оборону острова Готланд из-за возможной угрозы со стороны России, передает издание Financial Times."Готланд всегда был важен. <...> Это будет одна из многих тем для обсуждения (в рамках НАТО. — Прим. ред.)", — заметил Кристерссон в беседе с изданием.По мнению шведского премьера, Готланд является ключевой уязвимой точкой для альянса, поэтому вопрос укрепления обороны острова будет приоритетным в повестке дискуссий с партнерами по НАТО.Он также подчеркнул, что военное присутствие Швеции на острове является недостаточным, по этой причине необходимо увеличить военное присутствие и развернуть подводные лодки на острове.Готланд является крупнейшим островом Швеции и находится примерно в 330 километрах от Калининграда, где располагается штаб-квартира Балтийского флота России.
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Политика, РОССИЯ, ШВЕЦИЯ, НАТО, Новости
Премьер Швеции задумал защитить остров в Балтийском море
Премьер Швеции Кристерссон: оборона острова Готланд – тема для обсуждения в НАТО
МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ.
Премьер-министр Швеции Кристерссон вместе с другими членами НАТО решил усилить оборону острова Готланд из-за возможной угрозы со стороны России, передает
издание Financial Times.
"Готланд всегда был важен. <...> Это будет одна из многих тем для обсуждения (в рамках НАТО. — Прим. ред.)", — заметил Кристерссон в беседе с изданием.
По мнению шведского премьера, Готланд является ключевой уязвимой точкой для альянса, поэтому вопрос укрепления обороны острова будет приоритетным в повестке дискуссий с партнерами по НАТО.
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Он также подчеркнул, что военное присутствие Швеции на острове является недостаточным, по этой причине необходимо увеличить военное присутствие и развернуть подводные лодки на острове.
Готланд является крупнейшим островом Швеции и находится примерно в 330 километрах от Калининграда, где располагается штаб-квартира Балтийского флота России.