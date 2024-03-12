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Премьер Швеции задумал защитить остров в Балтийском море

Премьер Швеции задумал защитить остров в Балтийском море - 12.03.2024, ПРАЙМ

Премьер Швеции задумал защитить остров в Балтийском море

Премьер-министр Швеции Кристерссон вместе с другими членами НАТО решил усилить оборону острова Готланд из-за возможной угрозы со стороны России, передает... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T16:18+0300

2024-03-12T16:18+0300

2024-03-12T16:18+0300

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МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Премьер-министр Швеции Кристерссон вместе с другими членами НАТО решил усилить оборону острова Готланд из-за возможной угрозы со стороны России, передает издание Financial Times."Готланд всегда был важен. <...> Это будет одна из многих тем для обсуждения (в рамках НАТО. — Прим. ред.)", — заметил Кристерссон в беседе с изданием.По мнению шведского премьера, Готланд является ключевой уязвимой точкой для альянса, поэтому вопрос укрепления обороны острова будет приоритетным в повестке дискуссий с партнерами по НАТО.Он также подчеркнул, что военное присутствие Швеции на острове является недостаточным, по этой причине необходимо увеличить военное присутствие и развернуть подводные лодки на острове.Готланд является крупнейшим островом Швеции и находится примерно в 330 километрах от Калининграда, где располагается штаб-квартира Балтийского флота России.

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