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Зеленский подписал необходимый для вступления Украины в ЕС закон - 12.03.2024, ПРАЙМ
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Зеленский подписал необходимый для вступления Украины в ЕС закон
Зеленский подписал необходимый для вступления Украины в ЕС закон - 12.03.2024, ПРАЙМ
Зеленский подписал необходимый для вступления Украины в ЕС закон
Владимир Зеленский подписал законопроект "О добросовестном лоббировании", на принятии которого Киевом настаивал Евросоюз, написал депутат Верховной рады Украины | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T12:38+0300
2024-03-12T12:38+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал законопроект "О добросовестном лоббировании", на принятии которого Киевом настаивал Евросоюз, написал депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале."Зеленский подписал законопроект о лоббизме. Закон вступает в силу только через два месяца после начала функционирования реестра прозрачности от НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции – ред.), но не позднее 1 января 2025 года", - отметил он.Ранее украинское правительство одобрило законопроект "О добросовестном лоббировании", который направлен на реализацию рекомендаций Еврокомиссии (ЕК) в вопросе интеграции Украины в Европейский союз. По словам Железняка, подписание документа было обязательным условием для присоединения Украины к ЕС.На саммите Евросоюза 14 декабря было принято решение начать переговоры с Украиной и Молдавией о их будущем членстве в ЕС. Однако статус стран-кандидатов и начало переговоров не означают обязательного вступления в Евросоюз.Процесс присоединения может занять много лет, как это было в случае с Хорватией, которая стала последней страной, присоединившейся к ЕС в 2013 году после десяти лет рассмотрения кандидатуры.
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украина, новости
Политика, УКРАИНА, Новости
12:38 12.03.2024
 
Зеленский подписал необходимый для вступления Украины в ЕС закон

Железняк: Зеленский подписал законопроект о лоббировании, на котором настаивали в ЕС

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал законопроект "О добросовестном лоббировании", на принятии которого Киевом настаивал Евросоюз, написал депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
"Зеленский подписал законопроект о лоббизме. Закон вступает в силу только через два месяца после начала функционирования реестра прозрачности от НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции – ред.), но не позднее 1 января 2025 года", - отметил он.
Ранее украинское правительство одобрило законопроект "О добросовестном лоббировании", который направлен на реализацию рекомендаций Еврокомиссии (ЕК) в вопросе интеграции Украины в Европейский союз. По словам Железняка, подписание документа было обязательным условием для присоединения Украины к ЕС.
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
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На саммите Евросоюза 14 декабря было принято решение начать переговоры с Украиной и Молдавией о их будущем членстве в ЕС. Однако статус стран-кандидатов и начало переговоров не означают обязательного вступления в Евросоюз.
Процесс присоединения может занять много лет, как это было в случае с Хорватией, которая стала последней страной, присоединившейся к ЕС в 2013 году после десяти лет рассмотрения кандидатуры.
 
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