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"Зияющая дыра в бюджете". В Пентагоне рассказали, к чему привела помощь ВСУ

"Зияющая дыра в бюджете". В Пентагоне рассказали, к чему привела помощь ВСУ - 12.03.2024, ПРАЙМ

"Зияющая дыра в бюджете". В Пентагоне рассказали, к чему привела помощь ВСУ

У Пентагона до сих пор нет средств для замены вооружения, которое он ранее предоставил Украине, сообщает издание Politico. | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T16:14+0300

2024-03-12T16:14+0300

2024-03-12T16:29+0300

украина

сша

пентагон

военная помощь украине

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. У Пентагона до сих пор нет средств для замены вооружения, которое он ранее предоставил Украине, сообщает издание Politico."Пентагон отправил Украине оружие на 10 миллиардов долларов, на замену которого у него до сих пор нет денег из-за затора в конгрессе", - пишут авторы статьи.В Пентагоне ожидают, что деньги на восполнение запасов вооружения включат в допзапрос главы Белого дома Джо Байдена, предусматривающий выделение огромных траншей помощи для Украины, Тайваня и Израиля.Тем не менее, конгресс уже несколько месяцев не может согласовать вышеуказанный законопроект. Как добавил высокопоставленный американский офицер, если минобороны не получит необходимых средств, вооруженные силы страны могут пострадать от этой денежной "дыры".Пентагон предоставил Украине 10 миллиардов долларов, из-за чего министерство испытывает дефицит финансирования. Отмечается, что этих 10 миллиардов хватит Пентагону лишь на покрытие пакетов военной помощи Украине, но еще нужны средства на усиление сил США в Европе и подготовку украинцев.Как отмечают авторы статьи, Пентагон располагает еще 4,4 миллиарда долларов для предоставления Киеву. Тем не менее, глава ведомства Ллойд Остин "не настроен" на их отправку до восполнения запасов вооружений в США.

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украина, сша, пентагон, военная помощь украине