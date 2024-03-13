Пауза окончена. Рынок готов к максимумам - 13.03.2024, ПРАЙМ
Пауза окончена. Рынок готов к максимумам
Заминка на росте рынка в начале недели рассматривалась не более чем техническая коррекция для снятия локальной перекупленности. Откат индекса Мосбиржи составлял | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T09:59+0300
2024-03-13T09:59+0300
2024-03-13T10:28+0300
мнения аналитиков
акции
индекс мосбиржи
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Заминка на росте рынка в начале недели рассматривалась не более чем техническая коррекция для снятия локальной перекупленности. Откат индекса Мосбиржи составлял около процента, но уже вечером рынок вернулся на максимумы марта. На закрытии было 3335 п. Сегодня не исключается уже обновление двухлетних пиков. А на горизонте года цель 3650 п.Сильнее рынка были акции Мечела, и вчера мы отмечали потенциал быстрого роста еще по +3% для "обычки" и "префов": отработано с запасом. Вдруг оживился Газпром (+1,5%), акции так дешевы относительно рынка, что восстановление бумаг может и продолжиться. А слабее рынка оказались расписки QIWI: после +14% в понедельник бумаги рухнули на 10% на фоне отказа акционеров от обратного выкупа — ожидаемо.Рубль неожиданно потерял более процента против всех валют, и доллар почти 92. Здесь могли сказаться атаки на инфраструктуру и диверсии на границе. Тем не менее скачок волатильности вскоре может быть погашен, и на будущей неделе, без очередных форс-мажоров, доллар способен вернуться поближе к 90.
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Заминка на росте рынка в начале недели рассматривалась не более чем техническая коррекция для снятия локальной перекупленности. Откат индекса Мосбиржи составлял около процента, но уже вечером рынок вернулся на максимумы марта. На закрытии было 3335 п. Сегодня не исключается уже обновление двухлетних пиков. А на горизонте года цель 3650 п.
Сильнее рынка были акции Мечела, и вчера мы отмечали потенциал быстрого роста еще по +3% для "обычки" и "префов": отработано с запасом. Вдруг оживился Газпром (+1,5%), акции так дешевы относительно рынка, что восстановление бумаг может и продолжиться. А слабее рынка оказались расписки QIWI: после +14% в понедельник бумаги рухнули на 10% на фоне отказа акционеров от обратного выкупа — ожидаемо.
Рубль неожиданно потерял более процента против всех валют, и доллар почти 92. Здесь могли сказаться атаки на инфраструктуру и диверсии на границе. Тем не менее скачок волатильности вскоре может быть погашен, и на будущей неделе, без очередных форс-мажоров, доллар способен вернуться поближе к 90.
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