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В России разработают меры по борьбе с "раздолжнителями", пишет СМИ

В России разработают меры по борьбе с "раздолжнителями", пишет СМИ - 13.03.2024, ПРАЙМ

В России разработают меры по борьбе с "раздолжнителями", пишет СМИ

ЦБ и Генпрокуратура обсуждают меры по защите россиян от недобросовестных консультантов, предлагающих решить проблемы с долгами, пишет РБК. | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T10:42+0300

2024-03-13T10:42+0300

2024-03-13T10:42+0300

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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. ЦБ и Генпрокуратура обсуждают меры по защите россиян от недобросовестных консультантов, предлагающих решить проблемы с долгами, пишет РБК.Предполагается, в частности, внести поправки в закон "О рекламе", запрещающие рекламу таких услуг.Банк России еще в 2014 году предупреждал о рисках, связанных с так называемыми "раздолжнителями", то есть компаниями, предлагающими консультации по личному банкротству или "списанию долгов". Регулятор указывал на их возможное нарушение прав потребителей.Как отмечается в публикации, большинство компаний, предлагающих услуги банкротства физических лиц, действуют недобросовестно — такие "консультанты" берут у граждан деньги за то, что и так бы сделал любой финансовый управляющий, который согласно закону ведет процесс банкротства."Острота проблемы для бизнеса не в том, что "раздолжнителям" удается уменьшить долг, а в том, что такие обращения поступают в надзорные органы и создают значительную нагрузку в части ответов на стандартно бессмысленные требования", — пояснил зампред экспертного совета ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.Издание отмечает, что банки пытаются ужесточить требования к рекламе "раздолжнителей" как минимум с 2020 года. Сейчас в кредитных учреждениях отмечают, что эта проблема приобрела "характер эпидемии".Уточняется, что в данный момент законодатели не обсуждают запрет рекламы услуг "раздолжнителей", но идею банков в профильном комитете Госдумы поддерживают.Так, Росбанк выступает за три вида ограничений для рекламы "раздолжнителей": запрет на использование такими компаниями формулировок о "гарантии положительного результата" в виде освобождения гражданина от долгов; запрет на введение в заблуждение относительно простоты процедуры банкротства, а также обязательное указание последствий этой процедуры.

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