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ЦБ призвал расширить каналы информирования о рисках кибермошенничества - 13.03.2024, ПРАЙМ
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%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
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ЦБ призвал расширить каналы информирования о рисках кибермошенничества
ЦБ призвал расширить каналы информирования о рисках кибермошенничества - 13.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ призвал расширить каналы информирования о рисках кибермошенничества
ЦБ РФ дополнил рекомендации для банков по предупреждению клиентов о рисках хищений денег злоумышленниками, а также последствиях вовлечения в деятельность по... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T15:54+0300
2024-03-13T15:54+0300
мошенничество
россия
банки
кибермошенники
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. ЦБ РФ дополнил рекомендации для банков по предупреждению клиентов о рисках хищений денег злоумышленниками, а также последствиях вовлечения в деятельность по выводу и обналичиванию похищенных денег, говорится в сообщении регулятора. "Банк России обновил методические рекомендации для банков по предупреждению клиентов о рисках хищений собственных и кредитных денег злоумышленниками, а также последствиях вовлечения в деятельность по выводу и обналичиванию похищенных денег (дропперство)",- сказано в сообщении. Согласно статистической информации ЦБ, наблюдается значительное число переводов денежных средств без добровольного согласия клиента или с согласия, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием, в том числе с использованием методов социальной инженерии. Регулятор рекомендует банкам разработать сценарии для бесед сотрудников с клиентами при возникновении подозрений, что человек находится под влиянием мошенников и может лишиться денег. Также банкам рекомендовано предоставлять клиентам сервисы по определению подозрительных звонков и антивирусные программы, в том числе встроенные в мобильные приложения кредитных организаций, которые помогут уберечь граждан от хищений. Отмечается, что методические рекомендации начнут действовать с 25 июля 2024 года. К этому времени банки смогут подготовиться к исполнению рекомендаций, которые будут способствовать снижению потерь граждан от действий кибермошенников.
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россия, банки, кибермошенники
Мошенничество, РОССИЯ, Банки, кибермошенники
15:54 13.03.2024
 
ЦБ призвал расширить каналы информирования о рисках кибермошенничества

ЦБ предложил банкам расширить каналы информирования о рисках кибермошенничества

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. ЦБ РФ дополнил рекомендации для банков по предупреждению клиентов о рисках хищений денег злоумышленниками, а также последствиях вовлечения в деятельность по выводу и обналичиванию похищенных денег, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России обновил методические рекомендации для банков по предупреждению клиентов о рисках хищений собственных и кредитных денег злоумышленниками, а также последствиях вовлечения в деятельность по выводу и обналичиванию похищенных денег (дропперство)",- сказано в сообщении.
Согласно статистической информации ЦБ, наблюдается значительное число переводов денежных средств без добровольного согласия клиента или с согласия, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием, в том числе с использованием методов социальной инженерии.
Регулятор рекомендует банкам разработать сценарии для бесед сотрудников с клиентами при возникновении подозрений, что человек находится под влиянием мошенников и может лишиться денег.
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Также банкам рекомендовано предоставлять клиентам сервисы по определению подозрительных звонков и антивирусные программы, в том числе встроенные в мобильные приложения кредитных организаций, которые помогут уберечь граждан от хищений.
Отмечается, что методические рекомендации начнут действовать с 25 июля 2024 года. К этому времени банки смогут подготовиться к исполнению рекомендаций, которые будут способствовать снижению потерь граждан от действий кибермошенников.
 
МошенничествоРОССИЯБанкикибермошенники
 
 
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