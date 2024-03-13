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ГД приняла закон о разрешении посуточной аренды квартир - 13.03.2024, ПРАЙМ
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ГД приняла закон о разрешении посуточной аренды квартир
ГД приняла закон о разрешении посуточной аренды квартир - 13.03.2024, ПРАЙМ
ГД приняла закон о разрешении посуточной аренды квартир
Госдума приняла закон о разрешении посуточной аренды квартир. | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T15:12+0300
2024-03-13T15:12+0300
аренда жилья
россия
госдума
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Госдума приняла закон о разрешении посуточной аренды квартир. В конце сентября 2023 года проект о законодательном разрешении посуточной аренды жилья был внесен в ГД правительством РФ. Как ранее пояснил в своем Telegram-канале член комитета ГД по ЖКХ Сергей Колунов, статус посуточной аренды остаётся неустановленным с 2019 года, тогда Конституционный суд РФ, рассматривая жалобу жителя Пскова, которому суды уровнем ниже запретили оказывать "гостиничные услуги", сдавая своё жильё посуточно, постановил, что краткосрочная аренда не запрещена, но требует дополнительного законодательного регулирования. Также в 2019 году Госдума приняла закон о запрете использования жилых помещений в многоквартирных домах в качестве хостелов. "Собственник жилого помещения вправе предоставить во владение и (или) в пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение гражданину на основании договора найма (в том числе краткосрочного найма), договора безвозмездного пользования или на ином законном основании, а также юридическому лицу на основании договора аренды или на ином законном основании", — следует из текста закона. Закон также включает норму о разрешении посуточной аренды при условии, что дом оснащен приборами учета энергоресурсов. Кроме того, в случае, если предоставление жилого помещения нарушает права соседей, они вправе обратиться в суд. "Сейчас существуют два способа начислений, например, за воду. Первый – по факту или по счетчику. Платите столько, сколько использовали. Второй – по среднему нормативу. Мы говорим о том, что человек, платя по нормативу, может тратить в разы больше ресурсов, чем тот, кто платит по факту, но платить меньше. В итоге это превышение ляжет кабалой на всех соседей, и придется платить им. Соответствующей поправкой мы дополнительно защищаем интересы соседей – сдача в краткосрочную аренду будет возможна только при наличии приборов учета", — пояснил РИА Новости Колунов. Ранее он также отмечал, что неясность и отсутствие правового определения краткосрочной аренды на протяжении нескольких лет формировали теневой рынок посуточной аренды, теперь этот рынок выйдет из тени, дополнительные доходы пойдут в бюджет, наладится система налоговых отчислений. По словам первого зампреда комитета Владимира Кошелева, на такой вид аренды было много жалоб от жителей, поэтому Жилищный кодекс дополняется нормой об обязанности собственника жилого помещения при заключении договора аренды с посторонними гражданами соблюдать все права и законные интересы соседей, а также правила содержания общего имущества собственников помещений в доме, даже если такой договор заключается всего на сутки. "Проще говоря, за шум, беспорядки, повреждения общего имущества и тому подобные безобразия в равной мере будут нести ответственность не только набедокурившие "посуточные жильцы", но и непосредственно сам собственник такого помещения", — сказал Кошелев.
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аренда жилья, россия, госдума
аренда жилья, РОССИЯ, Госдума
15:12 13.03.2024
 
ГД приняла закон о разрешении посуточной аренды квартир

Госдума приняла закон о разрешении посуточной аренды квартир

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанк#Аренда недвижимости в Омске
#Аренда недвижимости в Омске - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Госдума приняла закон о разрешении посуточной аренды квартир.
В конце сентября 2023 года проект о законодательном разрешении посуточной аренды жилья был внесен в ГД правительством РФ. Как ранее пояснил в своем Telegram-канале член комитета ГД по ЖКХ Сергей Колунов, статус посуточной аренды остаётся неустановленным с 2019 года, тогда Конституционный суд РФ, рассматривая жалобу жителя Пскова, которому суды уровнем ниже запретили оказывать "гостиничные услуги", сдавая своё жильё посуточно, постановил, что краткосрочная аренда не запрещена, но требует дополнительного законодательного регулирования.
Также в 2019 году Госдума приняла закон о запрете использования жилых помещений в многоквартирных домах в качестве хостелов.
"Собственник жилого помещения вправе предоставить во владение и (или) в пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение гражданину на основании договора найма (в том числе краткосрочного найма), договора безвозмездного пользования или на ином законном основании, а также юридическому лицу на основании договора аренды или на ином законном основании", — следует из текста закона.
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Закон также включает норму о разрешении посуточной аренды при условии, что дом оснащен приборами учета энергоресурсов. Кроме того, в случае, если предоставление жилого помещения нарушает права соседей, они вправе обратиться в суд.
"Сейчас существуют два способа начислений, например, за воду. Первый – по факту или по счетчику. Платите столько, сколько использовали. Второй – по среднему нормативу. Мы говорим о том, что человек, платя по нормативу, может тратить в разы больше ресурсов, чем тот, кто платит по факту, но платить меньше. В итоге это превышение ляжет кабалой на всех соседей, и придется платить им. Соответствующей поправкой мы дополнительно защищаем интересы соседей – сдача в краткосрочную аренду будет возможна только при наличии приборов учета", — пояснил РИА Новости Колунов.
Ранее он также отмечал, что неясность и отсутствие правового определения краткосрочной аренды на протяжении нескольких лет формировали теневой рынок посуточной аренды, теперь этот рынок выйдет из тени, дополнительные доходы пойдут в бюджет, наладится система налоговых отчислений.
По словам первого зампреда комитета Владимира Кошелева, на такой вид аренды было много жалоб от жителей, поэтому Жилищный кодекс дополняется нормой об обязанности собственника жилого помещения при заключении договора аренды с посторонними гражданами соблюдать все права и законные интересы соседей, а также правила содержания общего имущества собственников помещений в доме, даже если такой договор заключается всего на сутки.
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"Проще говоря, за шум, беспорядки, повреждения общего имущества и тому подобные безобразия в равной мере будут нести ответственность не только набедокурившие "посуточные жильцы", но и непосредственно сам собственник такого помещения", — сказал Кошелев.
 
аренда жильяРОССИЯГосдума
 
 
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