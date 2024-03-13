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Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде
Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде - 13.03.2024, ПРАЙМ
Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде
Беспилотник врезался в жилой дом в Белгороде, пострадавших нет, но выбиты стекла, еще один беспилотник упал в реку. Об этом в своем Telegram-канале написал... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T10:26+0300
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БЕЛГОРОД, 13 мар – ПРАЙМ. Беспилотник врезался в жилой дом в Белгороде, пострадавших нет, но выбиты стекла, еще один беспилотник упал в реку. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Один беспилотник врезался в жилой дом. В результате взрыва пострадавших нет, в нескольких квартирах выбиты окна, повреждены фасад и крыша здания. Также от взрывной волны незначительно повреждены окна в двух учебных заведениях, расположенных по соседству с МКД", - сообщил глава региона.По его словам, второй беспилотник упал в реку без каких-либо последствий. В настоящее время на месте проводят работу оперативные службы.Ранее Министерство обороны России опубликовало данные о ликвидации порядка 60 БПЛА над территорией России.
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РОССИЯ, БЕЛГОРОД, Новости
Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде
Гладков: беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде, никто не пострадал
БЕЛГОРОД, 13 мар – ПРАЙМ. Беспилотник врезался в жилой дом в Белгороде, пострадавших нет, но выбиты стекла, еще один беспилотник упал в реку. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Один беспилотник врезался в жилой дом. В результате взрыва пострадавших нет, в нескольких квартирах выбиты окна, повреждены фасад и крыша здания. Также от взрывной волны незначительно повреждены окна в двух учебных заведениях, расположенных по соседству с МКД", - сообщил глава региона.
По его словам, второй беспилотник упал в реку без каких-либо последствий. В настоящее время на месте проводят работу оперативные службы.
Ранее Министерство обороны России опубликовало данные о ликвидации порядка 60 БПЛА над территорией России.