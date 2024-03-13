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"Все верно сказано". В Китае оценили слова Путина о ядерном оружии

"Все верно сказано". В Китае оценили слова Путина о ядерном оружии - 13.03.2024, ПРАЙМ

"Все верно сказано". В Китае оценили слова Путина о ядерном оружии

Россия может применить ядерное оружие, если возникнет необходимость, заявил президент страны Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву "России 1" 13... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T17:16+0300

2024-03-13T17:16+0300

2024-03-13T17:23+0300

россия

китай

ядерное оружие

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Россия может применить ядерное оружие, если возникнет необходимость, заявил президент страны Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву "России 1" 13 марта.Читатели китайского издания "Гуаньча" разделили его позицию. Так, Путин пояснил в своем интервью, что "оружие существует для того, чтобы его применять", и если российскому суверенитету будет угрожать что-то извне, то Москва готова его применить. Комментаторы издания позитивно отнеслись к высказыванию главы России. Один из читателей подчеркнул, что это, вероятно, предупреждение США, которые в последнее время "запрягают десятки тысяч людей в тысячи бронетранспортеров, играя в военные учения". "Все верно сказано. Когда суверенитет и независимость государства в опасности, для обороны страны следует использовать любое оружие. Иначе зачем вообще создавалось ядерное оружие?" -- добавил другой собеседник с никнеймом "Обычные улицы"."Лишь дубинка способна привести в чувство кровожадных политиканов некоторых стран. Путин крут!" - добавил еще один комментатор.По мнению читателей, Россия является единственной страной в мире, которая может "уничтожить" США. По их словам, ядерное вооружение в этой стране "не просто для галочки лежит".13 марта Владимир Путин дал интервью российскому журналисту Дмитрию Киселеву. В ходе разговора были затронуты вопросы успешной работы, задачи экономической и социальной сфер в России на ближайшие шесть лет. Путин с Киселевым обсудили будущее государства и его отношения с Западом.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>

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китай

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россия, китай, ядерное оружие