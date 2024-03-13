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"Все верно сказано". В Китае оценили слова Путина о ядерном оружии - 13.03.2024, ПРАЙМ
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"Все верно сказано". В Китае оценили слова Путина о ядерном оружии
"Все верно сказано". В Китае оценили слова Путина о ядерном оружии - 13.03.2024, ПРАЙМ
"Все верно сказано". В Китае оценили слова Путина о ядерном оружии
Россия может применить ядерное оружие, если возникнет необходимость, заявил президент страны Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву "России 1" 13... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T17:16+0300
2024-03-13T17:23+0300
россия
китай
ядерное оружие
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Россия может применить ядерное оружие, если возникнет необходимость, заявил президент страны Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву "России 1" 13 марта.Читатели китайского издания "Гуаньча" разделили его позицию. Так, Путин пояснил в своем интервью, что "оружие существует для того, чтобы его применять", и если российскому суверенитету будет угрожать что-то извне, то Москва готова его применить. Комментаторы издания позитивно отнеслись к высказыванию главы России. Один из читателей подчеркнул, что это, вероятно, предупреждение США, которые в последнее время "запрягают десятки тысяч людей в тысячи бронетранспортеров, играя в военные учения". "Все верно сказано. Когда суверенитет и независимость государства в опасности, для обороны страны следует использовать любое оружие. Иначе зачем вообще создавалось ядерное оружие?" -- добавил другой собеседник с никнеймом "Обычные улицы"."Лишь дубинка способна привести в чувство кровожадных политиканов некоторых стран. Путин крут!" - добавил еще один комментатор.По мнению читателей, Россия является единственной страной в мире, которая может "уничтожить" США. По их словам, ядерное вооружение в этой стране "не просто для галочки лежит".13 марта Владимир Путин дал интервью российскому журналисту Дмитрию Киселеву. В ходе разговора были затронуты вопросы успешной работы, задачи экономической и социальной сфер в России на ближайшие шесть лет. Путин с Киселевым обсудили будущее государства и его отношения с Западом.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ&gt;&gt;
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россия, китай, ядерное оружие
РОССИЯ, КИТАЙ, ядерное оружие
17:16 13.03.2024 (обновлено: 17:23 13.03.2024)
 
"Все верно сказано". В Китае оценили слова Путина о ядерном оружии

Читатели китайского "Гуаньча" поддержали Путина в вопросе ядерного оружия

© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Россия может применить ядерное оружие, если возникнет необходимость, заявил президент страны Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву "России 1" 13 марта.Читатели китайского издания "Гуаньча" разделили его позицию.
Так, Путин пояснил в своем интервью, что "оружие существует для того, чтобы его применять", и если российскому суверенитету будет угрожать что-то извне, то Москва готова его применить.
Комментаторы издания позитивно отнеслись к высказыванию главы России. Один из читателей подчеркнул, что это, вероятно, предупреждение США, которые в последнее время "запрягают десятки тысяч людей в тысячи бронетранспортеров, играя в военные учения".
Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками Краснодарского высшего военного авиационного училища - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
Путин раскрыл, как ракеты "Авангард" "ударили" по США
11:33
"Все верно сказано. Когда суверенитет и независимость государства в опасности, для обороны страны следует использовать любое оружие. Иначе зачем вообще создавалось ядерное оружие?" -- добавил другой собеседник с никнеймом "Обычные улицы".
"Лишь дубинка способна привести в чувство кровожадных политиканов некоторых стран. Путин крут!" - добавил еще один комментатор.
По мнению читателей, Россия является единственной страной в мире, которая может "уничтожить" США. По их словам, ядерное вооружение в этой стране "не просто для галочки лежит".
13 марта Владимир Путин дал интервью российскому журналисту Дмитрию Киселеву. В ходе разговора были затронуты вопросы успешной работы, задачи экономической и социальной сфер в России на ближайшие шесть лет. Путин с Киселевым обсудили будущее государства и его отношения с Западом.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>
 
РОССИЯКИТАЙядерное оружие
 
 
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