https://1prime.ru/20240313/zakharova-846243081.html

Захарова заявила об угрозе США российским журналистам

Захарова заявила об угрозе США российским журналистам - 13.03.2024, ПРАЙМ

Захарова заявила об угрозе США российским журналистам

США посредством своего отчета о "подрывной деятельности" российских СМИ угрожают журналистам из России, считает официальный представитель МИД Мария Захарова. | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T10:05+0300

2024-03-13T10:05+0300

2024-03-13T10:42+0300

россия

запад

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политика

мария захарова

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. США посредством своего отчета о "подрывной деятельности" российских СМИ угрожают журналистам из России, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.Ранее американского Южное командование представило отчет, в котором сообщалось, что США рассматривают работу российских медиа в Латинской Америке, включая Sputnik Mundo и телеканал RT в качестве попытки подорвать интересы Вашингтона в регионе."Понятно, к чему она (глава Южного командования Вооруженных сил США Лора Ричардсон) клонит. Это прямая угроза российским средствам массовой информации и российским журналистам", - подчеркнула Захарова в эфире радио Sputnik.Она добавила, что, по ее мнению, представитель силовой структуры не имеет права говорить такое без учета этики и профессиональной нюансировки.Деятельность российских СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016 года Европейский парламент принял резолюцию, предполагающую необходимость противодействия российским СМИ. В то же время в перечень главных "угроз" вошли Sputnik и RT.

https://1prime.ru/20240313/spetsoperatsiya-na-ukraine-846241999.html

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россия, запад, сми, мария захарова