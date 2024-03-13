https://1prime.ru/20240313/zakharova-846243081.html
Захарова заявила об угрозе США российским журналистам
Захарова заявила об угрозе США российским журналистам - 13.03.2024, ПРАЙМ
Захарова заявила об угрозе США российским журналистам
США посредством своего отчета о "подрывной деятельности" российских СМИ угрожают журналистам из России, считает официальный представитель МИД Мария Захарова. | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T10:05+0300
2024-03-13T10:05+0300
2024-03-13T10:42+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. США посредством своего отчета о "подрывной деятельности" российских СМИ угрожают журналистам из России, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.Ранее американского Южное командование представило отчет, в котором сообщалось, что США рассматривают работу российских медиа в Латинской Америке, включая Sputnik Mundo и телеканал RT в качестве попытки подорвать интересы Вашингтона в регионе."Понятно, к чему она (глава Южного командования Вооруженных сил США Лора Ричардсон) клонит. Это прямая угроза российским средствам массовой информации и российским журналистам", - подчеркнула Захарова в эфире радио Sputnik.Она добавила, что, по ее мнению, представитель силовой структуры не имеет права говорить такое без учета этики и профессиональной нюансировки.Деятельность российских СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016 года Европейский парламент принял резолюцию, предполагающую необходимость противодействия российским СМИ. В то же время в перечень главных "угроз" вошли Sputnik и RT.
https://1prime.ru/20240313/spetsoperatsiya-na-ukraine-846241999.html
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россия, запад, сми, мария захарова
РОССИЯ, ЗАПАД, СМИ, Политика, Мария Захарова
Захарова заявила об угрозе США российским журналистам
Захарова назвала отчет США о работе российских СМИ угрозой журналистам
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. США посредством своего отчета о "подрывной деятельности" российских СМИ угрожают журналистам из России, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ранее американского Южное командование представило отчет, в котором сообщалось, что США рассматривают работу российских медиа в Латинской Америке, включая Sputnik Mundo и телеканал RT в качестве попытки подорвать интересы Вашингтона в регионе.
"Понятно, к чему она (глава Южного командования Вооруженных сил США Лора Ричардсон) клонит. Это прямая угроза российским средствам массовой информации и российским журналистам", - подчеркнула Захарова в эфире радио Sputnik.
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Она добавила, что, по ее мнению, представитель силовой структуры не имеет права говорить такое без учета этики и профессиональной нюансировки.
Деятельность российских СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016 года Европейский парламент принял резолюцию, предполагающую необходимость противодействия российским СМИ. В то же время в перечень главных "угроз" вошли Sputnik и RT.