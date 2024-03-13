Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова заявила об угрозе США российским журналистам - 13.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240313/zakharova-846243081.html
Захарова заявила об угрозе США российским журналистам
Захарова заявила об угрозе США российским журналистам - 13.03.2024, ПРАЙМ
Захарова заявила об угрозе США российским журналистам
США посредством своего отчета о "подрывной деятельности" российских СМИ угрожают журналистам из России, считает официальный представитель МИД Мария Захарова. | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T10:05+0300
2024-03-13T10:42+0300
россия
запад
сми
политика
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/01/845792184_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_33a0d641a8778cffa35fe6f4b32b0a51.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. США посредством своего отчета о "подрывной деятельности" российских СМИ угрожают журналистам из России, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.Ранее американского Южное командование представило отчет, в котором сообщалось, что США рассматривают работу российских медиа в Латинской Америке, включая Sputnik Mundo и телеканал RT в качестве попытки подорвать интересы Вашингтона в регионе."Понятно, к чему она (глава Южного командования Вооруженных сил США Лора Ричардсон) клонит. Это прямая угроза российским средствам массовой информации и российским журналистам", - подчеркнула Захарова в эфире радио Sputnik.Она добавила, что, по ее мнению, представитель силовой структуры не имеет права говорить такое без учета этики и профессиональной нюансировки.Деятельность российских СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016 года Европейский парламент принял резолюцию, предполагающую необходимость противодействия российским СМИ. В то же время в перечень главных "угроз" вошли Sputnik и RT.
https://1prime.ru/20240313/spetsoperatsiya-na-ukraine-846241999.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/01/845792184_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_a9581db397a6a06556a7e0785b1ca6a9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, запад, сми, мария захарова
РОССИЯ, ЗАПАД, СМИ, Политика, Мария Захарова
10:05 13.03.2024 (обновлено: 10:42 13.03.2024)
 
Захарова заявила об угрозе США российским журналистам

Захарова назвала отчет США о работе российских СМИ угрозой журналистам

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПразднование Дня российского студенчества
Празднование Дня российского студенчества - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. США посредством своего отчета о "подрывной деятельности" российских СМИ угрожают журналистам из России, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ранее американского Южное командование представило отчет, в котором сообщалось, что США рассматривают работу российских медиа в Латинской Америке, включая Sputnik Mundo и телеканал RT в качестве попытки подорвать интересы Вашингтона в регионе.
"Понятно, к чему она (глава Южного командования Вооруженных сил США Лора Ричардсон) клонит. Это прямая угроза российским средствам массовой информации и российским журналистам", - подчеркнула Захарова в эфире радио Sputnik.
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
Захарова предложила США поискать деньги у коррумпированной украинской элиты
09:53
Она добавила, что, по ее мнению, представитель силовой структуры не имеет права говорить такое без учета этики и профессиональной нюансировки.
Деятельность российских СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016 года Европейский парламент принял резолюцию, предполагающую необходимость противодействия российским СМИ. В то же время в перечень главных "угроз" вошли Sputnik и RT.
 
ПолитикаРОССИЯЗАПАДСМИМария Захарова
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала