https://1prime.ru/20240314/846293054.html
Роструд отметил рост эффективности проверок работодателей
Роструд отметил рост эффективности проверок работодателей - 14.03.2024, ПРАЙМ
Роструд отметил рост эффективности проверок работодателей
Эффективность проводимых Рострудом проверок работодателей на возможные нарушения условий труда по индикаторам риска достигла показателя более 88% за 2023 год,... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T10:28+0300
2024-03-14T10:28+0300
2024-03-14T11:29+0300
роструд
работодатели
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Эффективность проводимых Рострудом проверок работодателей на возможные нарушения условий труда по индикаторам риска достигла показателя более 88% за 2023 год, сообщили в пресс-службе ведомства. "Эффективность проведения проверок Роструда на основании риск-ориентированного подхода и индикаторов риска превысила 88% по результатам прошлого года. То есть, нарушения выявляются практически в 9 из 10 проверок, что свидетельствует о том, что проверка проведена не зря. Этот показатель существенно превышает эффективность надзорных мероприятий, которые проводились ранее без использования таких подходов", — сказано в релизе. Руководитель Роструда Михаил Иванков заявил, что проверка является крайней мерой, которая должна проводиться только в случае больших рисков. По его словам, в 2023 году число контрольно-надзорных мероприятий, проведенных инспекцией труда, сократилось в пять раз по сравнению с 2022 годом. "В настоящее время формирование плана проведения плановых проверок проводится на основании риск-ориентированного подхода, то есть, в план включаются те организации, в которых вероятность нарушения очень высока. Проведение внеплановых проверок осуществляется в основном при выявлении индикаторов риска – признаков нарушений требований трудового законодательства, а также на основании обращений граждан", - уточняется в сообщении ведомства.
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роструд, работодатели
Роструд отметил рост эффективности проверок работодателей
Роструд: эффективность проверок работодателей на нарушения составила 88% за 2023 год
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Эффективность проводимых Рострудом проверок работодателей на возможные нарушения условий труда по индикаторам риска достигла показателя более 88% за 2023 год, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Эффективность проведения проверок Роструда на основании риск-ориентированного подхода и индикаторов риска превысила 88% по результатам прошлого года. То есть, нарушения выявляются практически в 9 из 10 проверок, что свидетельствует о том, что проверка проведена не зря. Этот показатель существенно превышает эффективность надзорных мероприятий, которые проводились ранее без использования таких подходов", — сказано в релизе.
Руководитель Роструда Михаил Иванков заявил, что проверка является крайней мерой, которая должна проводиться только в случае больших рисков. По его словам, в 2023 году число контрольно-надзорных мероприятий, проведенных инспекцией труда, сократилось в пять раз по сравнению с 2022 годом.
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"В настоящее время формирование плана проведения плановых проверок проводится на основании риск-ориентированного подхода, то есть, в план включаются те организации, в которых вероятность нарушения очень высока. Проведение внеплановых проверок осуществляется в основном при выявлении индикаторов риска – признаков нарушений требований трудового законодательства, а также на основании обращений граждан", - уточняется в сообщении ведомства.