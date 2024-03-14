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ВСУ сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища ЗАЭС
ВСУ сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища ЗАЭС - 14.03.2024, ПРАЙМ
ВСУ сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища ЗАЭС
ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС, они сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища, сообщает пресс-служба... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T12:02+0300
2024-03-14T12:02+0300
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энергетика
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС, они сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища, сообщает пресс-служба станции в своем официальном Telegram-канале. "ВСУ продолжают атаковать Запорожскую АЭС и город Энергодар. Зафиксирован обстрел объектов критической инфраструктуры станции. В район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом, было сброшено безоболочное взрывное устройство. Если бы попали в баки — это могло бы привести к печальным последствиям", — сказано в сообщении. На видеозаписи к посту директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что взрывное устройство было сброшено "в пяти метрах от забора топливохранилища".Он также сообщил, что оборудование и персонал ЗАЭС не пострадали."Эксперты миссии МАГАТЭ побывали на месте. К счастью, ни оборудование, ни персонал от этого конкретного прилета не пострадали. Сегодня мы экспертов (МАГАТЭ) привезли на место, они смогли увидеть своими глазами, зафиксировали фотосъемкой место прилета. Мы попросили экспертов уведомить агентство, что данный факт имел место", - сказал Черничук на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале станции.
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запорожская аэс
Энергетика, Запорожская АЭС
ВСУ сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища ЗАЭС
ВСУ сбросили на Запорожскую АЭС взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС, они сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища, сообщает пресс-служба станции в своем официальном Telegram-канале.
"ВСУ продолжают атаковать Запорожскую АЭС и город Энергодар. Зафиксирован обстрел объектов критической инфраструктуры станции. В район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом, было сброшено безоболочное взрывное устройство. Если бы попали в баки — это могло бы привести к печальным последствиям", — сказано в сообщении.
На видеозаписи к посту директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что взрывное устройство было сброшено "в пяти метрах от забора топливохранилища".
Он также сообщил, что оборудование и персонал ЗАЭС не пострадали.
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"Эксперты миссии МАГАТЭ побывали на месте. К счастью, ни оборудование, ни персонал от этого конкретного прилета не пострадали. Сегодня мы экспертов (МАГАТЭ) привезли на место, они смогли увидеть своими глазами, зафиксировали фотосъемкой место прилета. Мы попросили экспертов уведомить агентство, что данный факт имел место", - сказал Черничук на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале станции.