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Россия не будет реагировать на призывы Европарламента, заявил Слуцкий

Россия не будет реагировать на призывы Европарламента, заявил Слуцкий - 14.03.2024, ПРАЙМ

Россия не будет реагировать на призывы Европарламента, заявил Слуцкий

Россия не будет реагировать ни на какие призывы Европарламента, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T23:30+0300

2024-03-14T23:30+0300

2024-03-14T23:30+0300

политика

россия

румыния

европарламент

леонид слуцкий

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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Россия не будет реагировать ни на какие призывы Европарламента, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Депутаты Европейского парламента в своей резолюции потребовали от России вернуть Румынии ее "национальное достояние", включая золотой запас и культурные ценности, переданные румынскими властями на хранение в 1916-1917 годах. "Европарламент — классический образец двойных стандартов. В то время пока ЕК занимается поиском бандитских схем конфискации замороженных российских активов, ЕП разглагольствует о нарушении Россией международного права еще в начале XX века. Русофобия отравила мозг европарламентариев. Россия не должна и не будет реагировать ни на какие призывы Европейского парламента, мы не подчиняемся этой прогнившей насквозь структуре западных политиканов", — сказал Слуцкий. Власти Румынии вывезли в годы Первой мировой войны в Россию ценности, включая золотой запас (по данным румынской стороны, 91,5 тонны чистого золота), предметы культуры, архивы. Часть ценностей были возвращены Румынии в 1935 и 1956 годах. В 2003 году Россия и Румыния создали совместную комиссию по вопросам, в том числе связанным с прояснением ситуации вокруг румынского золота.

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россия, румыния, европарламент, леонид слуцкий