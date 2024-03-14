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Россия войдет в четверку крупнейших экономик мира, заявил Белоусов - 14.03.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия войдет в четверку крупнейших экономик мира, заявил Белоусов
Россия войдет в четверку крупнейших экономик мира, заявил Белоусов - 14.03.2024, ПРАЙМ
Россия войдет в четверку крупнейших экономик мира, заявил Белоусов
Россия к 2030 году должна войти в четверку крупнейших экономик мира, для этого ВВП страны до 2030 года нужно увеличить примерно на 20%, заявил первый... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T16:44+0300
2024-03-14T16:56+0300
экономика
андрей белоусов
россия
мир
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Россия к 2030 году должна войти в четверку крупнейших экономик мира, для этого ВВП страны до 2030 года нужно увеличить примерно на 20%, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов."К 2030 году наша страна должна войти в четверку крупнейших экономик мира. Сегодня, как известно, по размеру валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности российская экономика занимает пятое место. Расчеты показывают, что Россия может стать четвертной экономикой в мире, опередив Японию, при условии сохранения устойчивого роста не менее 2% в год с постепенным ускорением к концу периода до 3% в год. В период до 2030 года нужно увеличить ВВП страны примерно на 20%", - сказал он в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
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андрей белоусов, россия, мир, ввп
Экономика, Андрей Белоусов, РОССИЯ, МИР, ВВП
16:44 14.03.2024 (обновлено: 16:56 14.03.2024)
 
Россия войдет в четверку крупнейших экономик мира, заявил Белоусов

Белоусов: Россия к 2030 году должна войти в четверку крупнейших экономик мира

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Россия к 2030 году должна войти в четверку крупнейших экономик мира, для этого ВВП страны до 2030 года нужно увеличить примерно на 20%, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
"К 2030 году наша страна должна войти в четверку крупнейших экономик мира. Сегодня, как известно, по размеру валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности российская экономика занимает пятое место. Расчеты показывают, что Россия может стать четвертной экономикой в мире, опередив Японию, при условии сохранения устойчивого роста не менее 2% в год с постепенным ускорением к концу периода до 3% в год. В период до 2030 года нужно увеличить ВВП страны примерно на 20%", - сказал он в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
 
ЭкономикаАндрей БелоусовРОССИЯМИРВВП
 
 
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