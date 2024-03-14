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Россия войдет в четверку крупнейших экономик мира, заявил Белоусов

Россия войдет в четверку крупнейших экономик мира, заявил Белоусов - 14.03.2024, ПРАЙМ

Россия войдет в четверку крупнейших экономик мира, заявил Белоусов

Россия к 2030 году должна войти в четверку крупнейших экономик мира, для этого ВВП страны до 2030 года нужно увеличить примерно на 20%, заявил первый... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T16:44+0300

2024-03-14T16:44+0300

2024-03-14T16:56+0300

экономика

андрей белоусов

россия

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Россия к 2030 году должна войти в четверку крупнейших экономик мира, для этого ВВП страны до 2030 года нужно увеличить примерно на 20%, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов."К 2030 году наша страна должна войти в четверку крупнейших экономик мира. Сегодня, как известно, по размеру валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности российская экономика занимает пятое место. Расчеты показывают, что Россия может стать четвертной экономикой в мире, опередив Японию, при условии сохранения устойчивого роста не менее 2% в год с постепенным ускорением к концу периода до 3% в год. В период до 2030 года нужно увеличить ВВП страны примерно на 20%", - сказал он в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

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андрей белоусов, россия, мир, ввп