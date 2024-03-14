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Белоусов призвал сохранять инвестиции в Россию на высоком уровне

Белоусов призвал сохранять инвестиции в Россию на высоком уровне - 14.03.2024, ПРАЙМ

Белоусов призвал сохранять инвестиции в Россию на высоком уровне

Инвестиции в России находятся на высоком уровне, необходимо сохранить их опережающий рост на горизонте 2025-2030 годов, заявил первый вице-премьер РФ Андрей... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T16:47+0300

2024-03-14T16:47+0300

2024-03-14T17:09+0300

экономика

россия

инвестиции

андрей белоусов

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Инвестиции в России находятся на высоком уровне, необходимо сохранить их опережающий рост на горизонте 2025-2030 годов, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов."Сегодня инвестиционная активность находится на высоком уровне, отражая масштабы начавшейся структурной перестройки экономики. Исходя из данных за прошедший год, инвестиции в основной капитал увеличились на 9,8%, почти втрое опережая рост ВВП. Задача – сохранить опережающий рост инвестиций на протяжении всего периода 2025 - 2030 годов", - сказал Белоусов в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства."В 67 действующих на текущий момент СЗПК зафиксированы инвестиционные обязательства на сумму около 4 триллионов рублей. К 2030 году планируется удвоить количество заключенных соглашений - до 150 СЗПК с общим объемом инвестиций порядка 7 триллионов рублей", - добавил он.

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россия, инвестиции, андрей белоусов