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Белоусов призвал сохранять инвестиции в Россию на высоком уровне - 14.03.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Белоусов призвал сохранять инвестиции в Россию на высоком уровне
Белоусов призвал сохранять инвестиции в Россию на высоком уровне - 14.03.2024, ПРАЙМ
Белоусов призвал сохранять инвестиции в Россию на высоком уровне
Инвестиции в России находятся на высоком уровне, необходимо сохранить их опережающий рост на горизонте 2025-2030 годов, заявил первый вице-премьер РФ Андрей... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T16:47+0300
2024-03-14T17:09+0300
экономика
россия
инвестиции
андрей белоусов
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Инвестиции в России находятся на высоком уровне, необходимо сохранить их опережающий рост на горизонте 2025-2030 годов, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов."Сегодня инвестиционная активность находится на высоком уровне, отражая масштабы начавшейся структурной перестройки экономики. Исходя из данных за прошедший год, инвестиции в основной капитал увеличились на 9,8%, почти втрое опережая рост ВВП. Задача – сохранить опережающий рост инвестиций на протяжении всего периода 2025 - 2030 годов", - сказал Белоусов в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства."В 67 действующих на текущий момент СЗПК зафиксированы инвестиционные обязательства на сумму около 4 триллионов рублей. К 2030 году планируется удвоить количество заключенных соглашений - до 150 СЗПК с общим объемом инвестиций порядка 7 триллионов рублей", - добавил он.
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россия, инвестиции, андрей белоусов
Экономика, РОССИЯ, инвестиции, Андрей Белоусов
16:47 14.03.2024 (обновлено: 17:09 14.03.2024)
 
Белоусов призвал сохранять инвестиции в Россию на высоком уровне

Белоусов: опережающий рост инвестиций в РФ надо сохранить на горизонте 2025-2030 годов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Инвестиции в России находятся на высоком уровне, необходимо сохранить их опережающий рост на горизонте 2025-2030 годов, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
"Сегодня инвестиционная активность находится на высоком уровне, отражая масштабы начавшейся структурной перестройки экономики. Исходя из данных за прошедший год, инвестиции в основной капитал увеличились на 9,8%, почти втрое опережая рост ВВП. Задача – сохранить опережающий рост инвестиций на протяжении всего периода 2025 - 2030 годов", - сказал Белоусов в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
"В 67 действующих на текущий момент СЗПК зафиксированы инвестиционные обязательства на сумму около 4 триллионов рублей. К 2030 году планируется удвоить количество заключенных соглашений - до 150 СЗПК с общим объемом инвестиций порядка 7 триллионов рублей", - добавил он.
 
ЭкономикаРОССИЯинвестицииАндрей Белоусов
 
 
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