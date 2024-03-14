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Минпромторг ожидает рост выплавки стали в России по итогам 2024 года

Минпромторг ожидает рост выплавки стали в России по итогам 2024 года - 14.03.2024, ПРАЙМ

Минпромторг ожидает рост выплавки стали в России по итогам 2024 года

Минпромторг РФ ожидает по итогам 2024 года рост выплавки стали в России аналогичным динамике по итогам января, то есть примерно на 1,3%, прокомментировали РИА... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T17:02+0300

2024-03-14T17:02+0300

2024-03-14T17:02+0300

сталь

россия

минпромторг

промышленность

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Минпромторг РФ ожидает по итогам 2024 года рост выплавки стали в России аналогичным динамике по итогам января, то есть примерно на 1,3%, прокомментировали РИА Новости в министерстве. Ранее в четверг газета "Ведомости" написала со ссылкой на данные отраслевых аналитиков, что выпуск стали сократился в РФ впервые за 10 месяцев. Так, согласно материалу, по итогам января-февраля показатель снизился на 3% год к году. "По итогам января 2024 года зафиксирован рост выплавки стали +1,3%, рассчитываем на подобные показатели и по итогам года", - сообщило министерство, отметив, что по данным за февраль "необходимо дождаться официальной статистики Росстата, на которую Минпромторг всегда ориентируется". Минпромторг отметил, что спрос на металлопродукцию, в первую очередь, обеспечивает уровень внутреннего потребления, "сейчас его поддерживают запущенные проекты по жилищному и инфраструктурному строительству, а также заказы в отечественном тяжелом машиностроении и судостроении". В феврале вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров объявил о том, что российские металлурги увеличили выплавку стали в 2023 году на 5,3%, тем самым преодолев негативные тенденции 2022 года. Министерство добавило, что стремительный рост показателей уровня выплавки стали в России в 2023 году связан с восстановлением и расширением внутреннего спроса после низкой базы 2022 года.

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сталь, россия, минпромторг, промышленность