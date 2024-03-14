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Bloomberg: накануне выборов экономика России бьет рекорды
Bloomberg: накануне выборов экономика России бьет рекорды - 14.03.2024, ПРАЙМ
Bloomberg: накануне выборов экономика России бьет рекорды
Ожидалось, что конфликт на Украине и санкции должны были отразиться на российской экономике и вызвать общественное недовольство, однако все пошло совершенно... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T13:27+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Ожидалось, что конфликт на Украине и санкции должны были отразиться на российской экономике и вызвать общественное недовольство, однако все пошло совершенно иначе, передает Bloomberg.Согласно изданию, вопреки ожиданиям, переориентированная на военные нужды экономика достаточно хорошо справляется с западными санкциями. Так, наблюдается рост зарплат, укрепление рубля, а уровень бедности и безработицы упал до рекордно низкого уровня."Для значительного числа россиян конфликт стал возможностью социальной и экономической мобильности, которая ранее была невозможна. Некоторым удалось открыть новый бизнес", - заявила Анна Кулешова, социолог из Social Foresight Group.Согласно публикации, "Россияподходит к выборам в хорошей форме". По словам экономиста инвестиционной компании “Ренессанс Капитал” Софьи Донец, в России отмечаются оптимистичные настроения потребителей и оценки текущей и будущей финансовой ситуации в опросах общественного мнения.Среднемесячная зарплата в 2023 году достигла более 74 000 рублей (814 долларов), что примерно на 30 процентов выше, чем два года назад. До прошлого года в России уже много лет не наблюдалось роста реальных располагаемых доходов более чем на пять процентов, говорится в публикации.В агентстве подчеркнули, что в настоящее время российское правительство вынуждено тратить огромные средства на социальную поддержку семей, повышение пенсий, субсидии на ипотеку и компенсации родственникам военнослужащих.В издании заключили, что несмотря на рост потребительской уверенности, огромные социальные и военные расходы стали причиной провалов в бюджете, что вылилось в постоянное повышение цен и преывшение целевого показателя инфляции. Тем не менее, те показатели, которые страна добилась в 2023 году, говорят об успехе, однако повторить их будет крайне сложно, заключили в агентстве.Полный текст читайте на ИноСМИ
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россия, выборы президента рф, новости
РОССИЯ, Выборы президента РФ, Новости
Bloomberg: накануне выборов экономика России бьет рекорды
Bloomberg: РФ идет на выборы на фоне роста уровня жизни, обеспеченного военной экономикой
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ.
Ожидалось, что конфликт на Украине и санкции должны были отразиться на российской экономике и вызвать общественное недовольство, однако все пошло совершенно иначе, передает
Bloomberg.
Согласно изданию, вопреки ожиданиям, переориентированная на военные нужды экономика достаточно хорошо справляется с западными санкциями. Так, наблюдается рост зарплат, укрепление рубля, а уровень бедности и безработицы упал до рекордно низкого уровня.
"Для значительного числа россиян конфликт стал возможностью социальной и экономической мобильности, которая ранее была невозможна. Некоторым удалось открыть новый бизнес", - заявила Анна Кулешова, социолог из Social Foresight Group.
Согласно публикации, "Россияподходит к выборам в хорошей форме". По словам экономиста инвестиционной компании “Ренессанс Капитал” Софьи Донец, в России отмечаются оптимистичные настроения потребителей и оценки текущей и будущей финансовой ситуации в опросах общественного мнения.
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Среднемесячная зарплата в 2023 году достигла более 74 000 рублей (814 долларов), что примерно на 30 процентов выше, чем два года назад. До прошлого года в России уже много лет не наблюдалось роста реальных располагаемых доходов более чем на пять процентов, говорится в публикации.
В агентстве подчеркнули, что в настоящее время российское правительство вынуждено тратить огромные средства на социальную поддержку семей, повышение пенсий, субсидии на ипотеку и компенсации родственникам военнослужащих.
В издании заключили, что несмотря на рост потребительской уверенности, огромные социальные и военные расходы стали причиной провалов в бюджете, что вылилось в постоянное повышение цен и преывшение целевого показателя инфляции. Тем не менее, те показатели, которые страна добилась в 2023 году, говорят об успехе, однако повторить их будет крайне сложно, заключили в агентстве.
Полный текст читайте
на ИноСМИ