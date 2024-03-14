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Экс-послу США запретили въезд в Россию
Экс-послу США запретили въезд в Россию - 14.03.2024, ПРАЙМ
Экс-послу США запретили въезд в Россию
Среди американцев, которым МИД России запретил въезд на территорию страны, оказались советник госдепа Дерек Шолле, экс-посол Джон Салливан и пресс-секретарь... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T14:23+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Среди американцев, которым МИД России запретил въезд на территорию страны, оказались советник госдепа Дерек Шолле, экс-посол Джон Салливан и пресс-секретарь госдепа Мэтью Миллер. Список размещен на официальном сайте внешнеполитического ведомства России."В контексте ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции, вводимые в массовом порядке американскими властями против граждан России за "поддержку Кремля и специальной военной операции", въезд в Российскую Федерацию закрывается для 227 американцев, причастных к разработке, реализации и оправданию русофобского курса нынешней администрации США, а также непосредственно вовлеченных в антироссийские акции", — говорится в сообщении МИД.В списке отмечаются Мэтью Миллер (Matthew Alan Miller) – пресс-секретарь госдепартамента, Джон Салливан (John Joseph Sullivan) – бывший посол США в России, а также Дерек Шолле (Dereck Chollet) – специальный советник Госдепартамента.Ранее МИД опубликовал информацию о запрете въезда на территорию России для 227 граждан Соединенных Штатов, которые имеют отношение к разработке, воплощению и оправданию русофобской политики, проводимой Вашингтоном.
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Политика, РОССИЯ, США, Новости
Экс-послу США запретили въезд в Россию
МИД: Россия запретила въезд экс-послу Салливану и советнику госдепа Шолле
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Среди американцев, которым МИД России запретил въезд на территорию страны, оказались советник госдепа Дерек Шолле, экс-посол Джон Салливан и пресс-секретарь госдепа Мэтью Миллер. Список размещен на официальном сайте внешнеполитического ведомства России.
"В контексте ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции, вводимые в массовом порядке американскими властями против граждан России за "поддержку Кремля и специальной военной операции", въезд в Российскую Федерацию закрывается для 227 американцев, причастных к разработке, реализации и оправданию русофобского курса нынешней администрации США, а также непосредственно вовлеченных в антироссийские акции", — говорится в сообщении МИД.
В США не ожидают вскоре соглашений о контроле над вооружениями с Россией
В списке отмечаются Мэтью Миллер (Matthew Alan Miller) – пресс-секретарь госдепартамента, Джон Салливан (John Joseph Sullivan) – бывший посол США в России, а также Дерек Шолле (Dereck Chollet) – специальный советник Госдепартамента.
Ранее МИД опубликовал информацию о запрете въезда на территорию России для 227 граждан Соединенных Штатов, которые имеют отношение к разработке, воплощению и оправданию русофобской политики, проводимой Вашингтоном.